Do tragicznego wypadku doszło w środę 11 października w Humniskach w powiecie brzozowskim (woj. podkarpackie). Kierująca samochodem osobowym marki Opel potrąciła tam dwóch 11-latków. Policja ustala okoliczności zdarzenia - poinformował lokalny portal Terazkrosno.pl.

Humniska. 78-latka potrąciła dwóch 11-latków, którzy znajdowali się na poboczu

Około godz. 14:00 w rejonie kościoła w Humniskach 78-latka z nieustalonych dotąd przyczyn zjechała na pobocze, gdzie potrąciła dwóch chłopców. 11-latkowie szli prawidłowo lewą stroną drogi - poinformował portal Terazkrosno.pl. Na miejsce wezwany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeden z chłopców został zabrany do szpitala, natomiast drugi zginął na miejscu.

- Kierująca była trzeźwa. Obecnie trwają na miejscu czynności policjantów pod nadzorem prokuratora, które pozwolą ustalić dokładny przebieg zdarzenia - przekazał asp. Tomasz Hałka z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, cytowany przez Terazkrosno.pl.

W ubiegłym roku doszło do ponad 20 tys. wypadków drogowych

Według wstępnych danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu w 2022 roku odnotowanych zostało 21 324 wypadków drogowych. To o 1 492 zdarzenia mniej niż w roku 2021 i o 2 216 wypadków mniej niż w roku 2020. Choć liczba w ostatnich latach maleje, nie zmienia to faktu, że w ubiegłym roku zginęło 1 883 osób. Zgodnie z artykułem 177 KK, jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, to sprawca podlega wówczas karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.