Rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński przekazał w środę (11 października), że wniosek o ekstradycję Sebastiana M. został przekazany dyrektorowi departamentu ds. cudzoziemców emirackiego MSZ - podaje Polska Agencja Prasowa. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 w połowie września tego roku.

Jak czytamy, Łapczyński przekazał, że prokuratura otrzymała informację, że wniosek o ekstradycję Sebastiana M. został przekazany kanałem dyplomatycznym dyrektorowi departamentu ds. cudzoziemców emirackiego MSZ. Pełnomocnik Sebastiana M., mecenas Bartosz Tiutiunik powiedział w rozmowie z agencją, że nie wie, ile potrwa procedura ekstradycyjna.



Dodał także, że według jego informacji jego klient jest reprezentowany na miejscu przez miejscowego prawnika. - Ja reprezentuję go na terenie Polski i w tym zakresie podejmuję działania - podkreślił. Tiutiunik zaznaczył także, że złożony przez niego w ubiegłym tygodniu wniosek o wydanie listu żelaznego jest i będzie aktualny tak długo, jak długo Sebastian M. będzie znajdować się za granicą.

Wypadek na A1. Zbigniew Ziobro o opinii biegłych: Sebastian M. jechał 308 km/h

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział podczas konferencji prasowej w środę (11 października), że zdaniem biegłych kierowca bmw, który jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, jechał z prędkością 308 kilometrów na godzinę. Zginęło wówczas małżeństwo z pięcioletnim dzieckiem.



- Zadaniowałem prokuratorów, aby rozważyli wszystkie okoliczności pod kątem ewentualnej zmiany kwalifikacji prawnej na zabójstwo z zamiarem ewentualnym, czyli taki stan rzeczy, w którym będzie można wykazać sprawcy stan świadomości, w której on co najmniej godził się na to, że może spowodować śmierć innej osoby - powiedział minister sprawiedliwości. Dodał, że ta decyzja jeszcze nie zapadła i będzie uzależniona od opinii biegłego, która jest kluczowym dowodem w takim postępowaniu.

Ziobro podkreślił, że ekstradycja M. jest możliwa dzięki umowie, którą niedawno podpisano ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. - Na podstawie kwalifikacji prawnej przekazanej ZEA, Emiraty zagwarantowały, że cały proceder będzie profesjonalnie przeprowadzony i możemy być spokojni co do jego przebiegu - powiedział.