W poniedziałek 9 października Telewizja Polska zorganizowała debatę przedwyborczą, w której wzięli udział politycy z sześciu największych ugrupowań w Polsce. Wśród nich byli Mateusz Morawiecki (PiS), Donald Tusk (Koalicja Obywatelska), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja) oraz Krzysztof Maj (Bezpartyjni Samorządowcy). Spotkanie przeprowadzono w wynajętej hali ATM przy ul. Wał Miedzeszyński 384 w Wawrze.

Debata w TVP. Ekspert zwrócił uwagę na oświetlenie Donalda Tuska

Jan Sobczyński, ekspert zajmujący się realizacją filmów oraz montażem, zwrócił uwagę na sposób oświetlenia uczestników debaty. Wskazał, jakie zabiegi mogła zastosować Telewizja Polska, aby w niekorzystny sposób pokazać lidera opozycji Donalda Tuska. Po wnikliwej analizie debaty, Sobczyński stwierdził, że polityk był oświetlony w taki sposób, aby światło padające na niego z góry potęgowało efekt groźnego spojrzenia.

- Oświetlenie odgrywa kluczową rolę w prezentowaniu postaci i nawet drobne zmiany świetlne mogą mieć duży wpływ na to, w jaki sposób odbieramy daną osobę. Zwróćcie uwagę na oczy poszczególnych uczestników i porównajcie je z oczami Donalda Tuska, które są pokryte cieniem. Dzieje się tak, kiedy zwiększymy kąt padania światła, świecąc bardziej od góry niż od przodu - mówił Sobczyński w filmie opublikowanym na TikToku.

- Na twarzy widać wtedy więcej cieni, a dana postać wygląda tajemniczo i mniej przyjaźnie. Efektem ubocznym takiego świecenia jest utrata "błysku w oku", bez którego oczy wyglądają na puste i bez życia - dodał.

Debata w TVP. Donald Tusk zaprosił na debatę Jarosława Kaczyńskiego

Na zakończenie debaty, każdy z uczestników mógł wygłosić krótkie oświadczenie. Donald Tusk zwrócił się w nim do Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. - Widzieliście państwo, jaka była to debata, pytania z reguły dłuższe niż odpowiedzi - powiedział Tusk.

- Dlatego, żeby też już przestać gadać, kto jest większym tchórzem, jeszcze jest piątek, dzień przed ciszą wyborczą, przyjdź, proszę bardzo, razem z prezesem Kaczyńskim, możecie być we dwóch, możemy zrobić taką debatę ze wszystkimi mediami, może prowadzoną nie przez działacza PiS-u, ale jestem otwarty na każdą propozycję. Będę w piątek na was czekał, w dowolnie wybranym przez was miejscu - dodał Tusk. Premier nie odniósł się do zaproszenia Tuska.