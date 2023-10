Od zderzenia Sebastiana Kościelnika z limuzyną Beaty Szydło minęło już sześć lat. Przez ten czas mężczyzna zmienił swoje plany zawodowe. Swoją przyszłość chciał związać z astronomią, a finalnie wstąpił w szeregi Koalicji Obywatelskiej i z jej list kandyduje do Sejmu. Tuż przed wyborami nastąpił nagły zwrot akcji. W środę 11 października polityk poinformował, że był zmuszony zawiesić kampanię. - Prowadzone postępowanie może wrócić na wokandę. Mogę zostać skazany, już nawet na pozbawienie wolności - dodał. O co chodzi?

Sebastian Kościelnik zawiesił kampanię. Powodem nawiązka

Przypomnijmy, w lipcu 2020 r. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu uznał Sebastiana Kościelnika za winnego nieumyślnego naruszenia przepisów ruchu drogowego. Jednocześnie umorzył postępowanie i nakazał mężczyźnie zapłatę tysiąca złotych nawiązki na rzecz Beaty Szydło i funkcjonariusza BOR (szefa ochrony byłej premierki). Warto zaznaczyć, że ani Beata Szydło, ani drugi pokrzywdzony nigdy nie wnioskowali o rekompensatę. Sąd uczynił to z urzędu, co było obligatoryjne w przypadku warunkowego umorzenia postępowania. Prokuratura i obrońca Kościelnika wnieśli apelację.

W lutym 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie częściowo utrzymał wyrok w mocy. Kościelnik został uznany za winnego. Organ sprawiedliwości orzekł jednocześnie warunkowe umorzenie postępowania na rok próby. "Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę" - czytamy w art. 67. Kodeksu karnego. Beata Szydło wniosła o przekazanie całości nawiązki na Caritas Polska, z kolei drugi z pokrzywdzonych - rzecz Fundacji Dorastaj z Nami.

Jak ustalił portal wPolityce.pl, 25 października 2023 roku sąd wyznaczył posiedzenie w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w sprawie podjęcia warunkowo umorzonego postępowania karnego wobec Sebastiana Kościelnika. Okazuje się, że Kandydat KO nie uiścił orzeczonej w wyroku nawiązki na rzecz byłej premierki Beaty Szydło oraz drugiego z pokrzywdzonych. Co więcej, nie przedstawił potwierdzenia przelewów.

"Przez pół roku usilnie starałem się ustalić numer rachunku bankowego"

Sebastian Kościelnik w środę (11 października) zorganizował konferencję prasową, na której zarzucił Beacie Szydło, że ta uniemożliwiła mu wykonanie warunkowo zawieszonego wyroku sądu. Jak tłumaczył, była premierka nie podała numeru konta, na które polityk KO miał przelać nawiązkę. - Przez pół roku usilnie starałem się ustalić numer rachunku bankowego oficera BOR i pani premier Szydło celem przekazania nawiązki na jej rzecz - podkreślam, na rzecz pani premier - oraz na rzecz poszkodowanego oficera. Było to bezskuteczne, Sąd nie ustalił ani jej numeru bankowego ani oficera BOR. Wskazała numer konta Caritas [a nie swój własny - red.], co nie jest wykonaniem treści postanowienia sądu - mówił. - Czy pani premier celowo utrudnia mi wykonanie wyroku, aby postępowanie zostało wznowione? - pytał.

Jednocześnie kandydat KO zaznaczył, że nawiązkę - po tysiąc złotych dla Beaty Szydło i dla oficera BOR - przelał już na konto "w drodze prywatnej". - Apeluję, by pani premier podjęła pieniądze i zrobiła z nimi, co zechce, może je przekazać na Caritas, czy na Polski Czerwony Krzyż. Apeluję, żeby w końcu miała tę przyzwoitość i pozwoliła zamknąć tę sprawę. Grozi mi do trzech lat pozbawienia wolności - mówił Kościelnik.

Jak ustalił portal wPolityce.pl, była premierka wskazała, że w razie problemów z wpłatą nawiązki, prosi o kontakt z jej pełnomocnikiem - adwokatem Maciejem Zaborowskim. Co więcej, wskazała również drugi numer rachunku depozytowego kancelarii do ewentualnego wykonania wyroku. Według portalu nikt jednak nie podjął próby kontaktu.