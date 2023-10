Proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu (woj. pomorskie) podczas niedzielnej mszy świętej (1 października) ogłosił, że kościół otrzymał 441 tys. zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jak dodał, wszystko za sprawą posła Kazimierza Smolińskiego oraz byłego burmistrza Pelplina - Patryka Demskiego (za czasów burmistrza Patryka Demskiego miasto słynęło z imprez z udziałem polityków PiS; teraz jest jednym z wielu prezesów spółek skarbu państwa). - Gdy PiS wygra wybory, to i w przyszłości będą kolejne dotacje na dach kościoła - zwrócił się do wiernych ks. Wojciech Gruba.

Ksiądz rozpływa się nad posłem PiS. Porównał go do uzdrowiciela z ewangelicznej przypowieści

Co więcej, ksiądz wspomniał o dotacji w "Ogłoszeniach na XXVI Niedzielę Zw. (1 X 2023 r.)". "Mamy to: 441 tys. złotych na złocenie ołtarza głównego. Potrzebowaliśmy człowieka, jak w tej ewangelicznej przypowieści 'o sadzawce Betesda': gdy nastąpiło poruszenie wody, trzeba było kogoś, kto by wprowadził chromego do wody, aby został uzdrowiony. Taką osobę mieliśmy w osobie posła oraz byłego burmistrza Pelplina. Teraz czeka nas przetarg na wykonawcę ołtarza" - czytamy.

"Nigdy nie pomyślałem, że takie coś pokażę. Jest mi z tym po prostu źle. Dlaczego mój Kościół robi takie rzeczy?" - skomentował na X (dawniej Twitterze) senator KO Ryszard Świlski.

Na jednej niedzieli się nie skończyło. "Poseł załatwi nam jeszcze dotacje"

"Jeszcze raz dziękuję naszemu posłowi (z Tczewa) oraz zastępcy prezesa z Tauronu za pomoc w załatwieniu dotacji 411 tys. zł na renowację ołtarza głównego" - czytamy w kolejnym udostępnionym na oficjalnej stronie parafii ogłoszeniu, tym razem "na XXVII Niedzielę Zw. (8 X 2023 r.)".

- Jeszcze raz dziękuję posłowi Kazimierzowi Smolińskiemu z PiS-u (z Tczewa) za pomoc w załatwieniu dotacji 411 tys. zł na renowację ołtarza głównego (oczywiście - liczę, że gdy PiS przejdzie - to będziemy liczyć na to, że poseł załatwi nam jeszcze dotacje na dach kościoła - jest na liście nr 4) - miał powiedzieć w niedzielę 8 października z ambony, cytuje "Gazeta Wyborcza".