Według relacji dr Hanny Machińskiej, do zatrzymania miało dojść 10 października przed godziną 8:00 w centrum Warszawy. Stołeczna policja zaprzeczyła jednak, aby tego dnia doszło do zatrzymania kobiety - poinformowała Interia.

Warszawa. Dr Hanna Machińska zatrzymana przez policję. Mundurowi mieli ją eskortować do UW

"Dzisiejszy ranny obraz Krakowskiego Przedmieścia pokazuje, czym jest państwo policyjne. Zostałam zatrzymana przez Policję, która zażądała podania celu i miejsca, w którym się udaję. Odmówiłam . Eskortowano mnie do UW, mimo protestu" - przekazała dr Hanna Machińska w serwisie X.

W rozmowie z Interią Machińska przyznała, że nie odpowiadała na pytania funkcjonariuszy. Wówczas dowiedziała się od policjantów, że dostali rozkaz i będzie eskortowana. Poinformowano ją również, że "wiele osób będzie eskortowanych przez policję". - Mówiłam: "Proszę ode mnie odejść, bo czuję się niebezpiecznie, zagrożona" - relacjonowała dr Machińska w rozmowie z Interią.

Warszawa. Policja zaprzecza słowom dr Machińskiej. "Nie było eskortowania"

Jak wynika z relacji Machińskiej, do Uniwersytetu Warszawskiego miała ją odprowadzić jedna z policjantek. Doprowadzono ją "na wysokość budynków uniwersytetu" - podała Interia. - Dla mnie to demonstracja przemocy, pokaz siły. Obywatel wobec władzy, reprezentowany przez policję jest bezradny. Co z tego, że mówiłam: "Proszę ode mnie odejść?" - zastanawiała się Machińska. Podinsp. Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście w rozmowie z Interią przekazał, że o tym czasie i w tym miejscu policjanci nie zatrzymali żadnej kobiety.

Przypomnijmy, 10 października odbyła się kolejna uroczystość z okazji tzw. miesięcznicy smoleńskiej. Rano odbyła się msza w parafii pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Józefa. Następnie politycy na czele z Jarosławem Kaczyńskim przeszli na plac Piłsudskiego. Trasa była wyłączona z ruchu, a sam plac był otoczony przez policjantów.