Orgia na plebanii. Zakonnik: To tu leży źródło skandali, których jesteśmy świadkami

Józef Augustyn, znany rekolekcjonista, teolog i kierownik duchowy, przedstawił swoją analizę zachodzących w Kościele procesów, których przejawem ma być impreza seksualna księży z Dąbrowy Górniczej. Jezuita wpisał orgię na plebanii w kontekst szerszego problemu homoseksualizmu wśród duchownych. Jego zdaniem nurty dążące do zwiększenie tolerancji wobec księży o homoseksualnej orientacji przyczyniły się do demoralizacji, przez którą wierni odsuwają się od Kościoła.

Zakonnik uważa, że orgia na plebanii ma związek z ignorowaniem decyzji papieża Benedykta ws. homoseksualistów

Ojciec Augustyn podzielił się swoimi przemyśleniami na temat imprezy seksualnej księży w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną. Duchowny przypomniał dokument wydany przez papieża Benedykta XVI, który "jednoznacznie stwierdza, że we wspólnotach kapłańskich nie ma miejsca dla aktywnych homoseksualistów". Była to reakcja Watykanu na zjawisko, które duchowny opisał jako dostrzegalne od drugiej połowy XX wieku "uznanie homoseksualizmu w kulturze zachodniej za rzecz normalną, a nawet promocję tego zjawiska". Jezuita ubolewa nad tym, że decyzja papieża Benedykta była zbyt często lekceważona przez środowiska kościelne.

Zdaniem Józefa Augustyna rosnąca tolerancja wobec homoseksualizmu to trend, który znalazł swoją reprezentację również w Kościele, co według jezuity doprowadziło do "demoralizacji we wspólnocie kapłańskiej". - Aktywni, zakamuflowani homoseksualiści w środowisku kapłańskim czy zakonnym to prawdziwa katastrofa. Sieją nieraz spustoszenie, którego nie da się opisać. To tu leży źródło skandali, których jesteśmy świadkami - stwierdził zakonnik.

Jezuita o imprezie seksualnej księży z Dąbrowy Górniczej: Trudno uwierzyć, że były to pojedyncze zachowania

Jak zauważył Józef Augustyn, "można domniemywać, że istnieją kręgi homoseksualnych księży, które się znają i wzajemnie popierają". Ich działania stoją według duchownego w sprzeczności z interesami Kościoła. - Wielu wiernych nie jest w stanie strawić informacji o skandalach homoseksualnych księży. Wobec tego zgorszeni odchodzą z Kościoła - powiedział ojciec Augustyn.

Jezuita twierdzi, że księży o orientacji homoseksualnej należy "napominać z mocą (...), ale równocześnie pozbawiać ich władzy i ważnych funkcji". Duchowny wypowiedział się również na temat skali omawianego przez siebie zjawiska. - Trudno uwierzyć, że były to pojedyncze, przypadkowe zachowania. Trzeba być jednak ostrożnym w deklarowaniu, kto wiedział o sprawie, a kto o niej nie wiedział - stwierdził zakonnik.

Ojciec Augustyn podkreślił, że skandal dotyczący księży z Dąbrowy Górniczej "przekroczył daleko granice jednej diecezji i oddziałuje destrukcyjnie na cały Kościół w Polsce". - Wielu wiernych i kapłanów w swoich komentarzach medialnych wyraża życzenie i prośbę, aby odpowiedzialni za Kościół w Polsce zabrali głos. Jedno jest pewne, że sprawy tej nie można wyciszyć zmową milczenia, lecz trzeba dać wiernym i księżom zdecydowany sygnał przez zastosowanie istniejących norm kanonicznych. Pozostawienie takich skandali bez pociągnięcia winnych do odpowiedzialności to relatywizacja zła - powiedział jezuita.