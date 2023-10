Błaszczak ostro o dymisjach w wojsku. "Tusk kłamał", "Nie ma zgody na włączanie wojska w kampanię"

- W sytuacji, w której dwóch generałów zdecydowało się zdjąć polski mundur, w ich miejsce natychmiast powołani zostali następcy. To są doświadczeni dowódcy. Dowodzili wojskiem na misjach poza granicami, jak i w ojczyźnie. Są gwarantem, że proces modernizacji polskiego wojska będzie przebiegał sprawnie, a więc, że będziemy wzmacniać wojsko zarówno, jeśli chodzi o liczebność i powstawanie nowych jednostek na wschodzie kraju, jak i wyposażenie w broń - powiedział na konferencji prasowej we wtorek 10 października Mariusz Błaszczak.

Zobacz wideo Duda powołał nowych dowódców Sił Zbrojnych RP. "Nie każdy czuje się na siłach"

Mariusz Błaszczak o sytuacji w armii po rezygnacji dwóch generałów. "Naszym zadaniem jest tworzenie silnego Wojska Polskiego"

- Mamy świadomość zagrożeń, przed którymi stoi Polska. Od dwóch lat trwa atak hybrydowy na Polskę przeprowadzany z terytorium Białorusi. Rosja napadła na Ukrainę, przy naszej granicy toczy się regularna wojna. Dwa dni temu wojna wybuchła ponownie na Bliskim Wschodzie, co może zaowocować kolejną falą lub falami migracji, które będą zmierzały do Europy. Żeby załagodzić zagrożenia, naszym zadaniem jest tworzenie silnego Wojska Polskiego i to zadanie przeprowadzimy i z jego realizacji się nie wycofamy - mówił dalej minister obrony narodowej.

Mariusz Błaszczak o Donaldzie Tusku: Kłamał. "Nie ma zgody na włączania wojska w kampanię wyborczą"

Dalej Błaszczak skomentował ostatnią wypowiedź Donalda Tuska. - Nie ma zgody na włączanie wojska w kampanię wyborczą. Dziś Tusk kłamał, mówiąc o tym, że dziesięciu wysoką rangą oficerów złożyło dymisję w dowództwie generalnym. To są informacje nieprawdziwe. Pewnie celem ich przedstawienia była chęć wywołania chaosu, zamętu. I to w sytuacji, gdy przy granicy Polski toczy się wojna - powiedział.

- Podobnie postępują inni reprezentanci opozycji. To są działania karygodne. Jakieś zarzuty wobec mnie formułują, tymczasem to z list opozycji kandydują emerytowani generałowie. To na wiecach opozycji biorą udział emerytowani generałowie - kontynuował polityk, który nie podał nazwisk osób, wobec których wystosował ten komentarz.

Na koniec Błaszczak podkreślił, że "nie ma zgody na wciąganie Wojska Polskiego w kampanię wyborczą". - Nie ma zgody na to, żeby wprowadzać chaos w Polsce w szczególnej sytuacji zagrożenia, realnego zagrożenia. Jedyną skuteczną reakcją na odpowiedź na te zagrożenia jest konsekwentne wzmacnianie wojska - dodał Błaszczak na koniec briefingu. Dziennikarze nie mogli zadać politykowi żadnych pytań.