Portal "Więź", powołując się na dekret Ministra Generalnego, o. Massimo Fuasarellego ustalił, że zakonnik Antoni D. został wydalony 6 października z Zakonu Braci Mniejszych. Decyzja jest nieprawomocna, a prowincjał Alard Maliszewski przekazał, że duchowny zapowiedział odwołanie się do Stolicy Apostolskiej. Procedura może potrwać nawet kilka miesięcy, w czasie których zakonnik będzie nadal członkiem zakonu. Nawet jeżeli zostanie definitywnie wydalony, będzie mógł pozostać księdzem rzymskokatolickim o ograniczonych możliwościach pełnienia posługi. Decyzja o wydaleniu jest związana ze skandalem, o którym poinformowały pokrzywdzone kobiety.

Zakonnik zgotował kobietom piekło. "Powalił mnie na ziemię, zerwał mi bluzkę i położył się na mnie"

74-letni duchowny był znany na Śląsku Opolskim i we Wrocławiu jako gorliwy duszpasterz, misjonarz, doktor historii Kościoła i poliglota. Sposób postrzegania zakonnika zmienił się, wraz z publikacją artykułu Joanny Jasińskiej-Mrukot na łamach tygodnika "O!Polska" pt. "Diabeł w habicie. Jak opolski zakonnik Antoni D. zgotował kobietom piekło?". W tekście pojawiły się historie czterech kobiet, które opowiedziały o wykorzystywaniu ich seksualnie oraz finansowo. - W całej Europie mogą ich być setki - przekazała dziennikarka.

- Przyszedł do mnie do domu, zrzucił swój habit. A potem odsłonił mój brzuch w ostatnich tygodniach ciąży i zaczął się onanizować - opowiadała 53-letnia Alicja o wydarzeniach sprzed 30 lat. Kobieta poznała duchownego na lekcjach religii, ale w tym czasie Antoni D. zajmował się również organizacją spotkań i zajęć dla młodzieży oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Zakonnik zaangażował wówczas do pomocy młodą Alicję.

Podczas wyjazdu na grecką wyspę Rodos, mężczyzna zaprosił Alicję na wieczorną wycieczkę. - W pewnym momencie rozebrał się do pasa, powalił mnie na ziemię, zerwał mi bluzkę i położył się na mnie. I stało się - opowiadała Alicja, cytowana przez portal Więź. Mężczyzna rzekomo nie ukrywał swojej relacji z kobietą i przedstawił ją matce, która przyleciała na Rodos. W międzyczasie jednak ujawniał swoje drugie oblicze.



Duchowny miał zamknąć kobietę w pustym pomieszczeniu, grozić deportacją i domagać się od niej posłuszeństwa w aktach seksualnych, wobec których miała obiekcje. - Na Rodos żyłam w ciągłym strachu przed nim. Często płakałam w poczuciu winy i bezradności, waliłam głową w ścianę, pytając, po co żyję. I tak przegrałam swoje młode życie - przekazała Alicja.

Kobiety początkowo nie dostrzegały zagrożenia. "Nigdy nie krzyknął. A nagle okazało się, jak błyskawicznie potrafi zniszczyć"

Inne ofiary również wspominały o nienagannym wizerunku kreowanym przez duchownego. - Przewrotnie powoływał się na dewizę św. Augustyna "Kochaj i czyń, co chcesz". Robiłam więc wszystko, czego sobie życzył. Była masturbacja w samochodzie, seks oralny, potem spotkania w różnych miejscach, nawet wyjazd do domku kempingowego. Zawsze gorąco dziękował i mówił, jak bardzo tego potrzebuje - powiedziała Karina, która w wieku 18 lat była uczestniczką spotkań wspólnoty religijnej. Duchowny był wówczas od niej dwukrotnie starszy i miał adorować kobietę. - Później chciałam już zakończyć tę relację. Zrozumiałam, że on chciał po prostu ze mnie korzystać - stwierdziła Karina, cytowana przez portal Więź.

- Tak mną manipulował, żebym zrozumiała, że są tylko dwa sposoby usatysfakcjonowania go: seks albo pieniądze. Parokrotnie otrzymał ode mnie gotówkę. W sumie zatem seks stał się dla niego w tej relacji narzędziem do uzyskiwania określonych celów: mojej uległości i pieniędzy - stwierdziła dalej Anna. - Antoni naciskał na praktyki seksualne, których nie chciałam. Przemocy fizycznej nie było, ale było planowe okrucieństwo psychiczne, taka przemoc w białych rękawiczkach - powiedziała kobieta.

Duchowny miał wykorzystywać informacje o słabościach i kompleksach kobiety. - Z jego strony spotkałam się z wyśmiewaniem, upokarzaniem, obrażaniem, pomniejszaniem. Wciąż chciał wzbudzać u mnie poczucie winy - przekazała kobieta. - Wcześniej poznałam go jako człowieka autentycznie wrażliwego, romantycznego, inteligentnego. Nigdy nie krzyknął. A nagle okazało się, jak błyskawicznie potrafi zniszczyć drugiego. Po mnie przejechał jak walec - wspominała Anna.

Informacje o skrzywdzonych kobietach dotarły wówczas do zakonu, który zaapelował do ofiar: "W związku z pojawieniem się poważnych zarzutów wobec jednego ze współbraci naszej prowincji, który w przeszłości miał dopuścić się wielorakich form przemocy, wyrządzając tym samym wielką krzywdę wiernym, zachęcamy wszystkich, którzy doświadczyli lub mają wiedzę o takich sytuacjach, do zgłoszenia nam tego osobiście, telefonicznie lub mailowo. Za wszelkie wyrządzone zło przepraszamy".