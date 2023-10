W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego we wtorek (10 października) około godziny 10.30 rozpoczęła się narada z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i przedstawicieli rządu. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, celem spotkania była "sytuacja w Izraelu". Po jego zakończeniu miało się odbyć wystąpienie prezydenta dla mediów.

Andrzej Duda odwołał konferencję prasową. Nagła zmiana planu

"Po naradzie, ok. godz. 11.30, planowana jest wypowiedź Prezydenta RP dla mediów" - informowała Polska Agencja Prasowa. Jednak plany uległy zmianie, a oficjalny komunikat Biura Bezpieczeństwa Narodowego został zmieniony. "Po spotkaniu nie są planowane wypowiedzi dla mediów" - czytamy w nowej, uaktualnionej wersji. Oczekiwano, że podczas briefingu prezydent zabierze głos w sprawie podania się do dymisji dwóch najważniejszych dowódców polskiej armii.

Briefing Andrzeja Dudy odwołany. Powodem kolejna edycja "Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom"

Zmiana planu ma nie być spowodowana dymisją szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda Andrzejczaka i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasza Piotrowskiego, lecz napiętym harmonogramem prezydenta.

"10 października 2023 roku (wtorek) o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy statuetki oraz certyfikaty w XV edycji Konkursu 'Pracodawca Przyjazny Pracownikom'" - czytamy na rządowej stronie.

Były szef Sztabu Generalnego WP: Sytuacja systemu obronnego państwa legła w gruzach

- Sytuacja systemu obronnego państwa legła w gruzach - skomentował w rozmowie z TVN24 podanie się do dymisji generałów były szef Sztabu Generalnego WP, gen. Mieczysław Gocuł. Zarzucił Błaszczakowi i jego poprzednikowi, Antoniemu Macierewiczowi, "ingerencję w kompetencje generałów" i "łamanie prawa". - Zawsze wojsko było blisko polityki, ale cienka czerwona granica nie była przekraczana. Tu zostały przełamane wszystkie kanony - dodał.

Do sytuacji w polskim wojsku odniósł się m.in. lider Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty. - Nie będę się domagał zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo wiem, że prezydent jej nie zwoła. Uważam, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna być zwołana. Ale ja myślę, że prezydent tego nie zrobi, bo gdyby zwołał Radę uznałby, że jest problem. Po co na cztery dni przed wyborami zwoływać Radę Bezpieczeństwa i przyznawać, że wojsko, którym się zajmuje, jest w nieładzie. Przyznanie się do winy, że PiS mówi o bezpieczeństwie, a tego bezpieczeństwa państwu nie daje to dwa, trzy punkty mniej dla PiS-u - stwierdził na konferencji prasowej.