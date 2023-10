Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski w poniedziałek (9 października) złożyli wypowiedzenia. - Nie będziemy komentowali tej sytuacji - przekazał "Rzeczpospolitej" ppłk. Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego. Z doniesień medialnych wynika, że powodem rezygnacji generałów jest między innymi konflikt z Mariuszem Błaszczakiem, który rozpoczął się w maju, kiedy minister obrony publicznie oskarżył Piotrowskiego o zaniedbania w sprawie rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą.

Kim jest gen. Rajmund Andrzejczak? Od dowódcy plutonu do generała i... lektora

Gen. Rajmund Andrzejczak jest absolwentem wielu wojskowych uczelni - Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Akademii Obrony Armii Czeskiej, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Królewskiej Akademii Obrony w Londynie. Służbę wojskową rozpoczął w 2 pułku piechoty w Giżycku, gdzie objął pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu. W kolejnych latach służył na stanowisku szefa sztabu oraz zastępcy dowódcy Polsko-Litewskiego Batalionu Sił Pokojowych.

W latach 2003-2006 służył jako zastępca szefa Oddziału Operacyjnego G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych. Przez kolejne cztery lata był: szefem Oddziału Operacyjnego w Iraku i Dowódcą Polskich Sił Zadaniowych/PKW IV i V zmiany w Afganistanie. W 2011 r. został generałem brygady, a rok później objął dowodzenie 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Od 8 grudnia 2014 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy - szefa sztabu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, a od 2016 roku Dowódcy 12 Dywizji - czytamy na rządowej stronie.

2 lipca 2018 roku, został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz otrzymał akt mianowania na stopień generała broni. 12 listopada 2019 roku zyskał najwyższy stopień w Wojsku Polskim - generała. Gen. Rajmund Andrzejczak w swojej kolekcji ma wiele orderów i odznaczeń, m.in.: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego, Wojskowy Krzyż Zasługi, Gwiazdę Iraku i Gwiazdę Afganistanu.

O gen. Andrzejczaku zrobiło się głośno za sprawą wywiadu, którego udzielił amerykańskiej stacji MSNBC. Odniósł się wówczas do działań podejmowanych przez Polskę wobec Ukrainy. - Zrobimy jeszcze więcej, ale pierwszą rzeczą jest zwycięstwo Ukrainy. Ukraina jest ważna, jest podstawową platformą dla bezpieczeństwa. 100 lat temu marszałek Piłsudski powiedział: "Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy". Istnieje bezpośrednie powiązanie. Po 100 latach te słowa są wciąż obowiązujące - stwierdził wówczas gen. Andrzejczak. Uwagę komentatorów przykuła także jego doskonała znajomość języka angielskiego. Internauci byli zachwyceni lekkością, z jaką się wypowiadał.

Gen. Tomasz Piotrowski. Dyplomowany oficer Wojsk Lądowych, artylerzysta, weteran misji w Afganistanie

Generał broni Tomasz Piotrowski jest dyplomowanym oficerem Wojsk Lądowych. W 1991 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im gen. J. Bema w Toruniu (uczelnia już nie istnieje). Uczył się także na Akademii Obrony Narodowej (obecna Akademia Sztuki Wojennej), gdzie ukończył wyższe studia dowódczo-sztabowe organizacji i zarządzania dowodzenia wojskami oraz podyplomowe studia m.in. na kierunku bezpieczeństwa informacyjnego - czytamy na stronie Wojska Polskiego.

Służbę zaczął w 1991 roku od stanowiska dowódcy plutonu w 36 i 32 Pułku Zmechanizowanym. W latach następnych piął się po szczeblach kariery. W latach 2012-2013 brał udział w misji wojskowej w Afganistanie. Był wówczas zastępcą dowódcy polskiego kontyngentu wojskowego. Od września 2018 roku pełnił urząd dowódcy operacyjnego. Jest to jego druga trzyletnia kadencja na tym stanowisku. W obu przypadkach nominację podpisał prezydent Andrzej Duda na wniosek szefa MON Mariusza Błaszczaka. Do stopnia generała broni został awansowany w 2020 roku.

W maju 2023 roku Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej obwinił gen. Tomasza Piotrowskiego za zamieszanie wokół poszukiwań szczątków rosyjskiej rakiety. - Zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując o obiekcie ani mnie, ani Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i innych służb - mówił szef MON. Przypomnijmy, rosyjska rakieta spadła w lesie pod Bydgoszczą 16 grudnia, ale została znaleziona dopiero w kwietniu i to nie przez służby, a przypadkową osobę.

Rosyjska rakieta pod Bydgoszczą i słowo przeciwko słowu. "Panie ministrze, tu nie ma na co czekać, zamiatać pod dywan"

Zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak utrzymywali, że o rosyjskiej rakiecie dowiedzieli się dopiero pod koniec kwietnia, gdy znaleziono jej szczątki. Z kolei szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak tłumaczył, że o rakiecie "poinformował swoich przełożonych". - Wszystko wskazuje na to, że do MON 17 grudnia wpłynął meldunek operacyjny, potwierdzający, że było zdarzenie w polskiej przestrzeni powietrznej - powiedział wówczas Krzysztof Gawkowski z Lewicy, odnosząc się do oficjalnego stanowiska Błaszczaka.

- Składamy wniosek, aby ujawnił pan [Błaszczak - red.] meldunki operacyjne, które są w pana posiadaniu, które pokażą, kto w sprawie pocisku pod Bydgoszczą kłamie - kontynuował. - Wszystko świadczy o tym, że służby w pana resorcie doskonale wiedziały i mogły pana nie informować, ale niech pan zatem wyjdzie jak człowiek honoru, przeprosi i powie, że to chaos i bałagan w pana resorcie spowodował, że mamy niesłychaną kompromitację - mówił Gawkowski. - Panie ministrze, w takich okolicznościach dymisja jest jedynym honorowym rozwiązaniem. Tu nie ma na co czekać, zamiatać pod dywan.