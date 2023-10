Andrzej Kołodziej, działacz "Solidarności" w poniedziałek (9 października) poinformował na Facebooku, że trwają prace nad filmem dokumentalnym o Mateuszu Morawieckim. Nie sprecyzował, kiedy odbędzie się premiera. "Na zachętę" udostępnił krótki trailer.

Mateusz Morawiecki będzie miał swój film dokumentalny. "Leonardo da Vinci współczesnych czasów"

"Z inicjatywy przyjaciół Mateusza Morawieckiego powstaje film dokumentalny przestawiający nieznane fakty, wspomnienia, zdjęcia i filmy, pokazujący jego dzieciństwo, dorastanie i młodość w trudnych warunkach wrocławskiego Śródmieścia i zmagań wrocławskiej opozycji z aparatem represji PRL" - czytamy we wpisie Andrzeja Kołodzieja. Działacz "Solidarności" załączył także krótką zapowiedź.

W udostępnionym wideo widzimy m.in. zdjęcia rodzinnego domu Morawieckiego na wrocławskim osiedlu Nadodrze. Możemy usłyszeć wspomnienia znajomych, którzy oceniają premiera jako konsekwentnego w dążeniu do celu, silnego i zdeterminowanego, ze ścisłym umysłem, ale też humanistycznym. Alicja Grzymalska uważa go wręcz za "Leonarda da Vinci współczesnych czasów".

"Miał ksywę Dziki, bo był taki nieujarzmiony". Premier miał zadatki na piłkarza?

- Mateusz miał ksywę "Dziki" dlatego, że był taki nieujarzmiony - wspomina w filmie Alicja Grzymalska. - Niezależny i chadzał swoimi drogami. I to wyniósł z domu, tak go wychowano. Ale wiem, że ma Polskę w sercu - dodaje. - Zawsze na historii starał się przemycić chociaż część prawdziwej historii, za co zawsze był karany. Był lany deską od zabudowy kaloryfera, sadzany w ławce i z ostatniej ławki mówił: "kiedyś będę uczył prawdziwej historii" - opowiada Jowita Denkiewicz-Zgieb. - Jak ja mówiłam, że chcę się wykąpać w wodzie przezroczystej i pływać, to on mówił: "A ja chcę Polski, wolnej Polski" - wspomina.

Na temat Morawieckiego wypowiada się także trener piłki nożnej. - Nie był Maradoną, ale tę piłkę podbijał - mówi. - Praktycznie wkoło mnie tańczył. Miał dobrą technikę. Na pewno by miał karierę jako zawodnik piłkarski - ocenia.