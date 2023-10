W niedzielę 8 października zorganizowano protest pod siedzibą kurii w Sosnowcu. Uczestniczyły w nim osoby, które przyznają, że orgia księży z Dąbrowy Górniczej wywołała zgorszenie "osłabiające ich wiarę". Wierni odmówili różaniec i wyjaśnili, w jakiej intencji modlili się do Boga.

REKLAMA

Zobacz wideo Komisje wyborcze przy kościołach? Odpowiada Piotr Zgorzelski

Sosnowiec. Wierni uważają, że przez orgię księży z Dąbrowy Górniczej "stają się pośmiewiskiem"

Michał Kusio, organizator protestu, do którego doszło przed siedzibą kurii w Sosnowcu, powiedział, dlaczego wierni modlą się i oponują przeciwko reakcji kurii na informacje o skandalu w Dąbrowie Górniczej.

- Cała sytuacja, czy poprzednie sytuacje, niezależnie od szczegółów, budują w wiernych zamęt. Można powiedzieć, że stajemy się pośmiewiskiem. Jest to troszeczkę taki krzyk rozpaczy. Bo niektórzy pytali, dlaczego protest, dlaczego nie załatwić tego inaczej? Myślę, że wierni diecezji sosnowieckiej szczególnie potrzebują poczuć, że nie ma zgody na takie zachowania, że można kochać Kościół i jednocześnie protestować przeciwko temu, co się złego w nim dzieje - mówił Michał Kusio, cytowany przez portal deon.pl.

Wierni, którzy protestują przed kurią w Sosnowcu, "nie są antyklerykałami". Dawniej bronili Kościoła

Inny uczestnik protestu zaznaczył, że wierni nie zebrali się "po to, żeby atakować biskupa". - Chcemy się pomodlić o uzdrowienie sytuacji. Nie jesteśmy antyklerykałami. Wręcz przeciwnie, gdy w czasie Czarnych Marszów niektórzy chcieli niszczyć kościoły, to my staliśmy na straży. Byłem pod katedrą w Katowicach, a dziś jestem pod kurią w Sosnowcu, bo jako wierny nie godzę się z sytuacją, która dziś ma miejsce w tej diecezji - powiedział pan Jarosław w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

W podobnym tonie wypowiadał się Jakub Galas. - Jestem osobą praktykującą, parafianinem kościoła św. Józefa w Sosnowcu. Przyszedłem tutaj, żeby domagać się od Kościoła przejrzystości, abyśmy mogli z dumą chodzić do świątyń. Nie chcemy, aby ludzi w kościele od eucharystii odciągały myśli oddalone od wiary chrześcijańskiej. To nie protest w jednej konkretnej sprawie, Dąbrowa Górnicza nie zaczęła się wczoraj. Chcemy Kościoła pokory - stwierdził Jakub Galas.