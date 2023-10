Debata wyborcza w Telewizji Polskiej rozpoczęła się o 18:30 i trwała zaledwie godzinę. Wszystko po to, by nie przesuwać wydania "Wiadomości", które jak co dzień emitowane są o 19:30. Co ciekawe, już w zapowiedziach poinformowano, że jednym z tematów była zakończona zaledwie pięć minut wcześniej debata. Ekspert, który się wypowiedział, stwierdził, że to Mateusz Morawiecki zaprezentował się najlepiej wśród zgromadzonych polityków.

Debata wyborcza w Telewizji Polskiej. Pięć minut po zakończeniu TVP ogłosiła wygranego. Nie ma zaskoczenia

Edyta Lewandowska zaprosiła widzów do oglądania "Wiadomości", po czym pojawiły się skróty materiałów przygotowanych przez pracowników TVP. Na początku można było zobaczyć oklaskiwanego Jarosława Kaczyńskiego, który zamiast na debatę wyborczą pojechał na spotkanie z wyborcami.

Następnie poinformowano o debacie, która zakończyła się chwilę wcześniej. W krótkiej zapowiedzi pokazany został Krzysztof Maj z Bezpartyjnych Samorządowców oraz Donald Tusk, który pomylił dwa sygnały (jeden oznaczał 10 sekund do końca czasu, a drugi koniec czasu) i wcześniej zakończył swoją wypowiedź. Pojawił się też Mateusz Morawiecki. Tuż po nim TVP pokazała eksperta.

- Debatę wyborczą sześć do zera wygrał Mateusz Morawiecki - stwierdził widoczny na ekranie Miłosz Manasterski, podpisany jako publicysta. Tak naprawdę to redaktor naczelny Agencji Informacyjnej, a więc nie jest to wypowiedź niezależnego eksperta. Użytkownicy mediów społecznościowych zauważają, że jego wypowiedź pojawiła się zaskakująco szybko jak na relację tuż po debacie - a nie było to wejście "na żywo". Według niektórych komentarz ten został nagrany wcześniej, na co wskazywać może również to, że na zewnątrz było jaśniej niż wtedy, gdy politycy wychodzili z debaty w TVP.

Wiadomości TVP po debacie. Co pojawiło się w programie? Dużo ataków na Tuska

Na początku "Wiadomości" TVP pojawił się materiał o "wzorowej ewakuacji Polaków z Izraela". Polacy chwalili na nich żołnierzy, którzy pomagali podczas transportu. Następnie widzowie zobaczyli wiadomości o ataku terrorystów z Hamasu na Izrael. Potem Edyta Lewandowska zaczęła mówić o tym, że "Europa Zachodnia nie radzi sobie z napływem nielegalnych migrantów z Afryki". Rząd PiS został przedstawiony jako ten, który nie dopuszcza do "inwazji imigrantów" w Polsce. Było też o rzekomych wspólnych celach Donalda Tuska z Łukaszenką - czyli likwidacji muru na granicy.

Kolejny materiał dotyczył wizyty Jarosława Kaczyńskiego w Przysusze i rozmów o rolnictwie. TVP uznało, że Donald Tusk wysłał do tej miejscowości lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka, który dla PiS jest największą konkurencją o głosy mieszkańców wsi. Później Lewandowska zapowiedziała materiał o cenach paliw, które mają nie wzrosnąć, a rzekomo gwarantuje to sam Daniel Obajtek.

"Rekordowe bezrobocie, głodowe płace i masowa migracja" - tak z kolei Lewandowska podsumowała rządy PO-PSL sprzed ośmiu lat. Trudno nie odnieść wrażenia, że ten materiał ma odpowiednio nastawić widzów TVP na anty-opozycyjne nastroje, nawet, gdy debata mogła ich przekonać do innego zdania. "Wiadomości" chwaliły polskie wojsko i zachodzące w nim zmiany.

Na koniec pojawił się materiał z debaty. - Co mają do powiedzenia politycy? - zastanawiała się prowadząca. Na początku pokazano ujęcie z Donaldem Tuskiem, który zająknął się, słysząc dźwięk oznaczający 10 sekund do końca wypowiedzi. Lider PO myślał natomiast, że jego czas już się skończył. Warto jednak dodać, że polityk odpowiadał jako pierwszy na pierwsze pytanie. W TVP stwierdzono, że "to nie takie łatwe odpowiadać na tak ważne dla Polski pytania".

Uznano, że zostaną pokazane odpowiedzi Tuska i Morawieckiego. Zamiast tego przy pierwszym pytaniu pokazano jąkającego się Tuska i odpowiedź Morawieckiego. Następnie odpowiedź Morawieckiego i Hołowni. Później odpowiedź na pytanie Morawieckiego i Tuska. W TVP stwierdzono, że przed studiem pojawiła się garstka zwolenników Tuska i ogromna liczba osób, które popierają Morawieckiego. Na koniec pojawił się materiał o rządach Donalda Tuska, które miały być "druzgocące" dla Polski.