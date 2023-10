Wyłączenia prądu w trakcie debaty TVP? W kilku miastach przewidziano prace [LISTA]

W poniedziałek 9 października o godzinie 18:30 w TVP odbędzie się debata wyborcza z udziałem przedstawicieli PiS, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi, Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. O tym, gdzie oglądać debatę i jakie są jej zasady, pisaliśmy w artykule poniżej.

Wyłączenia prądu w poniedziałek 9 października. Czy wpłynie to na oglądalność debaty w TVP?

W mediach zaczęły się jednak pojawiać informacje o tym, że nie wszyscy widzowie będą mogli zobaczyć debatę w TVP - co, jak udowodnimy niżej, nie jest do końca zgodne z prawdą. Powodem tej sytuacji mają być zaplanowane już wcześniej wyłączenia prądu. O jednej takiej sytuacji, która ma mieć miejsce 9 października, piszą dziennikarze "Dziennika Zachodniego".

Brak prądu ma dać się we znaki w poniedziałek m.in. odbiorcom z Częstochowy, Zabrza, Bytomia, Bielska-Białej, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Koniecpola, Tarnowskich Gór, Łazisk Górnych i Frelichowa. Jak jednak zapowiedział Tauron, prace mają potrwać do godziny 15-16. Najdłużej, do godziny 17, wyłączenie ma potrwać w Wodzisławiu Śląskim. O ile więc nie będzie żadnych utrudnień, prace powinny zakończyć się w wyznaczonej godzinie i nie utrudnią ewentualnego oglądania debaty.

Do podobnych wyłączeń ma też dochodzić na Mazowszu. Tak samo, jak ma to miejsce w województwie śląskim, wyłączenia prądu w Łęczyszycach, Skowtonkach i Laskach mają potrwać do godziny 14 i 15. Najdłużej, do godziny 16, ma być wyłączony prąd w Lipsku. W kolejnych dniach prądu zabraknie też w innych miejscowościach.

Brak prądu może pojawić się także w województwie dolnośląskim. W poniedziałek 9 października prądu może nie być we Wrocławiu (dzielnica Fabryczna):

ulice: Świeża od 32 do 92 i od 51 do 169, Piotrkowska od 1 do 31, od 2 do 36 i od 54 do 78, Górecka 151, Stoszowska od 1 do 27 i od 2 do 22, Przemiłowska od 1 do 13 i od 2 do 4, Olbrachtowska od 1 do 47 i od 2 do 50, Arachidowa 1, Sulistrowska od 2 do 18 parzyste, Strzeblowska od 1 do 17 i od 2 do 12, Będkowska od 1 do 17 i od 4 do 32, Jaźwińska od 1 do 7 nieparzyste, Jerzmanowska 51 i od 50 do 52 oraz dz.6/2, dz.3/1 i dz.12.

oraz w dzielnicy Krzyki: ulica Kościuszki od 72 do 76 (parzyste).

Tauron nie podał jednak, w których godzinach mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się utrudnień w dostępie do prądu.