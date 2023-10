Mateusz Morawiecki "oddał hołd pamięci ofiarom Rzezi Wołyńskiej w nieistniejącej wsi Ostrówki [obw. wołyński, przed wojną woj. wołyńskie - red.], której mieszkańcy wymordowani zostali przez oddziały UPA [Ukraińska Powstańcza Armia - red.]" - poinformował premier 7 lipca na Facebooku. Z Ostrówki wyruszył do oddalonej 400 kilometrów, nieistniejącej już wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim, gdzie trwają poszukiwania zbiorowej mogiły zamordowanych Polaków. Jeszcze tego samego dnia premier wrócił do kraju.

Kolumna Morawieckiego miała wypadek. "To było czołowe zderzenie. Huk, uderzenie i nie pamiętam już nic"

Dziennikarze Wirtualnej Polski ustalili, że w drodze powrotnej do Polski doszło do wypadku. Około 30 kilometrów od Tarnopola, auto jadące w kolumnie Morawieckiego uderzyło w samochód, który stał na poboczu. - Przejechał jeden samochód, drugi, trzeci, czwarty, piąty... Pamiętam, że było ich kilkanaście. Wszystkie przejeżdżały obok, zazwyczaj przeciwległym pasem, bo stałem do nich przodem. Nie potrafię powiedzieć, który z samochodów - przedostatni czy ostatni - złapał pobocze od strony, na której stałem i poleciał prosto we mnie. To było czołowe zderzenie. Huk, uderzenie i nie pamiętam już nic. Straciłem przytomność - powiedział portalowi 42-letni Ukrainiec Oleh Liszczuk. - Na chwilę odzyskałem przytomność, gdy mnie wsadzali do karetki. Nie wiedziałem, co się dzieje. Czułem okropny, bardzo silny ból w nogach. Byłem w szoku. Potem znów straciłem przytomność - mówił Oleh.

Dyplomaci zarządzili przewiezienie ofiary do szpitala w Polsce. I zapomnieli o nim

Oleh Liszczuk trafił do Polski. Przyjazd zorganizowali dyplomaci, którzy obiecali również pełną pomoc. Na obietnicach się jednak skończyło. Mężczyzna przeszedł operację, a urzędnicy przestali się poszkodowanym interesować. - Dostaliśmy informację, że w krakowskim szpitalu jest pacjent z Ukrainy, który będzie wypisany i nie wiadomo, co z nim dalej. Pierwsze, co się okazało, to że nie ma numeru PESEL. Zorganizowaliśmy to oraz profil zaufany. Do tej pory nawet nie wiadomo było, na jakiej zasadzie on jest w tym szpitalu leczony - powiedział Rafał Grabowski z krakowskiej fundacji U-Work.

Ostatecznie za leczenie zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia. 42-latek opuścił placówkę 4 sierpnia. - Zostawiono ich samym sobie [mężczyznę i jego żonę - red.]. Więc zaopiekowaliśmy się nimi - powiedział Grabowski. Organizacja zorganizowała mężczyźnie miesięczną rehabilitację i dalsze zakwaterowanie w Polsce. Oleh do tej pory skarży się na ból. Porusza się o kulach i nie może samodzielnie funkcjonować. Właśnie wrócił do Ukrainy, gdyż "nie miał już za co żyć" - pisze WP.

Wiceminister sprawiedliwości: Ciężko powiedzieć, by sprawę ukrywano

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ambasada RP w Kijowie milczały w tej sprawie i dalej milczą. W poniedziałek (9 października) wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta w programie "Tłit" stwierdził, że "ciężko powiedzieć, by sprawę ukrywano". Dodał, że pojazd, który spowodował wypadek, nie poruszał się w kolumnie rządowej, a polska ambasada w Kijowie podjęła "ponadstandardowe działania" by pomóc ofierze. - Pokrzywdzony miał przeprowadzony zabieg. Nie mógł liczyć na podobną operację w Ukrainie, więc została ona przeprowadzona w Polsce - powiedział Kaleta.