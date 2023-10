Żelazna Kopuła zamiast systemu Patriot dla Polski? Ministerka w kancelarii Dudy komentuje

Minister w kancelarii prezydenta powiedziała, że jeśli pojawiły się propozycje zamiany systemów Patriot w zamian za Żelazną Kopułę, to będą one analizowane. - Tego typu dyskusje zawsze wymagają spokojnej analizy. Natomiast każda decyzja, jeżeli jest podejmowana, to dla prezydenta najważniejszą kwestią zawsze jest bezpieczeństwo Polski i naszych obywateli oraz stałe wzmacnianie potencjału również militarnego i w tym kontekście odstraszania. Jeżeli są takie propozycje, to będą one spokojnie analizowane pod tym kątem - wskazała.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Bełdowski: Zmapowanie zagrożeń bronią chemiczną jest kosztowne, ale wskazane

Wcześniej Izrael, który jest współproducentem żelaznej kopuły i ma prawo weta w sprawie transferów tej technologii, odrzucił prośby Waszyngtonu i Kijowa o przekazanie systemu Ukrainie. W tej sytuacji, według "Politico", Amerykanie rozważali zaproponowanie Polsce baterii Żelaznej Kopuły, którymi sami dysponują. Po ich otrzymaniu Polska miałaby przekazać między innymi część wyrzutni Patriot Ukrainie, która walczy z rosyjskim najeźdźcą.