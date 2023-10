Afera pedofilska "Pandora Gate" wybuchła 3 października po tym, jak Sylwester Wardęga na swoim kanale WATAHA opublikował film, w którym ujawnił niewłaściwe zachowania najpopularniejszych polskich youtuberów, prowadzących streamingi związane z grami komputerowymi (takimi, jak np. Minecraft). Przedstawił dowody na to, że twórcy mieli wykorzystywać swój autorytet w relacjach z nieletnimi. 8 października nowe materiały w sprawie przedstawił Mikołaj Tylko, znany szerszej publiczności jako Konopskyy. Jak podkreślił, "przez 14 dni prowadzenia śledztwa stracił 80 proc. idoli z dzieciństwa".

REKLAMA

Zobacz wideo Wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha tłumaczy się z wpadki. Pomylił się w sprawie Pandora Gate

"Pandora Gate". Przemysław Czarnek: Zboczeńcy powinni trafić pod sąd i na długie lata za kratki

Aferą "Pandora Gate" zajęły się także serwisy informacyjne. Do ustaleń Sylwestra Wardęgi i Mikołaja Tylko odnieśli się nie tylko internetowi twórcy, ale również politycy. - Wczoraj usłyszeliśmy historię człowieka, który, według wszelkiego prawdopodobieństwa, wykorzystywał swoją sławę, zbudowaną na internecie, do tego, aby krzywdzić nieletnie dziewczyny. To coś tak okropnego, że musimy wszyscy, na czele z państwem polskim, różnymi organizacjami pozarządowymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów - powiedział 4 października Mateusz Morawiecki podczas transmisji na Facebooku. - Poleciłem wszystkim służbom zajęcie się tą sprawą. Oczekuję szybkich i stanowczych działań w tym temacie. Spotka was kara, najbardziej dotkliwa, jaka jest przewidziana w prawie - zapowiedział.

8 października minister edukacji Przemysław Czarnek w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) jednoznacznie stwierdził, że "ci zboczeńcy powinni trafić pod sąd i na długie lata za kratki, żeby nie mogli molestować, gwałcić, zmuszać do stosunków seksualnych nieletnich dziewcząt". - Są zboczeńcami, których społeczeństwo powinno się obawiać i ich odseparować - orzekł Czarnek. Jak podkreślił, o szczegółach śledztwa oraz wymiarze kary zadecydują odpowiednie organy na czele ze Zbigniewem Ziobrą.

Przemysław Czarnek zapytany o pomysł na to, aby w przyszłości nie dochodziło do takich afer, stwierdził, że zapobieganie powinno opierać się na wychowaniu "w duchu wartości". - Podkreślanie tego, że nie da się w demokracji żyć bez wartości, bo przemienia się ona wówczas w totalitaryzm - jak mówił o tym Jan Paweł II - ratowanie rodziny, bo to od rodziny zależy wiele; wzmacnianie etycznego wychowania do życia w rodzinie; to są kierunki, które Zjednoczona Prawica wybrała już kilka lat temu i musi je kontynuować - oznajmił. Czarnek nie wspomniał o odpowiedniej edukacji z zakresu bezpieczeństwa w sieci i nie zapowiedział żadnych konkretnych działań ze strony ministerstwa.

Ziobro apeluje do osób, które mają wiedzę na temat "Pandora Gate" i grozi

5 października na temat "Pandora Gate" wypowiedział się Zbigniew Ziobro. - Chciałbym zaapelować do wszystkich osób, które mają wiedzę na ten temat, o zgłaszanie się do prokuratury. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie dyskrecji. Każdy, kto ma wiedzę na ten temat, a tej wiedzy nie przekaże organom ścigania, a dowiedzą się one o tym, może się liczyć z postępowaniem karnym - zagroził Ziobro.

- W dniu wczorajszym skontaktowałem się z prokuratorem regionalnym w Warszawie. Wydałem polecenie, by w tej sprawie prowadzono intensywne czynności śledcze. Są pewne przeszkody związane z obecnością pewnych osób w kraju. Ale jak pokazaliśmy w innej sprawie, co się odwlecze to nie uciecze. Materiały dowodowe są gromadzone. Zero tolerancji wobec pedofilii i przestępstw seksualnych wobec dzieci - dodał Ziobro.