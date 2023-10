Ciało mężczyzny w mieszkaniu w Kaliszu. Służby odkryły też martwe koty

Mieszkańcy kamienicy przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu byli zaniepokojeni losem mężczyzny, który mieszkał sam, na parterze budynku. O swoich obawach poinformowali Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Po powiadomieniu od sąsiadów urzędnicy wybrali się pod wskazany adres, jednak nikt nie reagował na ich pukanie do drzwi. Wtedy poprosili o pomoc policję.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak skrócić czas oczekiwania na wizytę do lekarza w ramach NFZ?

Ciało mężczyzny w mieszkaniu w Kaliszu. Znaleziono też martwe koty

Gdy policjanci weszli do mieszkania, zobaczyli ciało mężczyzny. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. - Nie wiadomo, kiedy mężczyzna zmarł i co było tego powodem, stąd decyzja prokuratora o sekcji - powiedziała rzeczniczka prasowa kaliskiej policji podkom. Anna Jaworska-Wojnicz. Na miejsce wezwano także pracowników Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu - w mieszkaniu były dwa martwe koty i jeden żywy. - To była bardzo przykra interwencja - powiedział kierownik schroniska Jacek Kołata, cytowany przez RMF24. Przekazał, że stan kota jest ciężki i trudno ocenić, czy zwierzę przeżyje. Trwają poszukiwania jeszcze jednego kota, ponieważ sąsiedzi zaznaczyli, że mężczyzna był opiekunem czterech kotów.