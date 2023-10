Wpadek na A1. Kuźnica Stara ma żal do władz. "Chcemy wiedzieć, jakie są powiązania"

- Każdego dnia śledzimy informacje o tym wypadku. Każdego dnia wspominamy i myślimy o Martynie, Patryku, ich rodzicach pogrążonych w niewyobrażalnej żałobie. Słowa w gardle grzęzną. Wszyscy przeżywamy to tak, jakby ktoś najbliższy z naszej rodziny zginął. Jesteśmy rozżaleni i po raz kolejny zawiedliśmy się - mówi sołtys Kuźnicy Starej Przemysław Bąk w rozmowie z "Faktem" i pyta o powód, dlaczego kierowca bmw nie został od razu zatrzymany, co pozwoliło mu na wyjazd z kraju. - Od razu powinien zostać zatrzymany. Chcemy wiedzieć, jakie są powiązania. Za ile w Polsce można kupić sobie wolność - podkreśla stanowczo sołtys.

Tragedia na A1. Kuźnica Stara żąda surowej kary dla Sebastiana M.

Bąk podkreśla, że cała społeczność żąda surowej kary dla Sebastian M. - Żyjemy w państwie z dykty, gdzie za pieniądze można kupić sobie wolność... To dla nas niepojęte, że sprawcy od razu nie zatrzymano na 48 godzin, tylko dano mu czas na ucieczkę. Gdyby nie media, społeczeństwo, o tym wypadku nie byłoby aż tak głośno, a rodzina przez lata dochodziłaby sprawiedliwości przed sądami - stwierdza gorzko. W rozmowie z dziennikiem sołtys zrelacjonował też ostatnią swoją rozmowę z bliskimi rodziny, która zginęła na A1 w połowie września. Dotyczyła ona planowanego wesela brata zmarłej kobiety, które miało się odbyć pod koniec października. - To byli młodzi ludzie. Kochali życie, chcieli żyć, ktoś im zabrał to życie. Do nas to wciąż nie dociera. Nie wiem, jak my to wszyscy tutaj przeżyjemy - powiedział ze smutkiem Przemysław Bąk.

Tragiczny wypadek na A1. Kierowca bmw był ścigany listem gończym, teraz czeka go ekstradycja

Przypomnijmy, że do śmiertelnego wypadku na A1 doszło 16 września w Sierosławiu w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim. Samochód osobowy, jak informowała wówczas policja, z "niewyjaśnionych przyczyn" uderzył w bariery energochłonne i stanął w ogniu. Dwoje dorosłych i ich dziecko zginęło na miejscu. Policja początkowo utrzymywała, że w wypadku brał udział jeden pojazd, potem jednak przyznała o udziale bmw. Ostatecznie 29 września Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim opublikowała list gończy, Europejski Nakaz Aresztowania oraz wizerunek Sebastiana M. 3 października rodzina ofiar tragicznego wypadku na autostradzie A1 złożyła do prokuratury wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej czynu, za który ścigany był Sebastian M. Bliscy zmarłych chcą, by czyn popełniony przez 32-latka uznać za zabójstwo.

W środę 4 października mężczyzna został zatrzymany w Dubaju. Kierowca bmw czeka na ekstradycję do Polski. Obrońca Sebastiana M. Bartosz Tiutunik przyznał w rozmowie z reporterem Radiem Zet, że jego klient celowo nie zgadza się na ekstradycję. - Mógłby wyrazić zgodę na ekstradycję, ale tego nie zrobi - powiedział pełnomocnik mężczyzny. Jego zdaniem osobiste zaangażowanie w sprawę ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz jego wypowiedzi medialne "wywołały u jego klienta przekonanie, że nie może liczyć na uczciwość postępowania". Co więcej, Tiutiunik stwierdził, że wypadek na A1 oraz sytuacja związana z Sebastianem M. jest wykorzystywana przez prokuratora generalnego na potrzeby trwającej obecnie kampanii wyborczej.