Poszukiwania Krzysztofa Dymińskiego są jednymi z najbardziej zaawansowanych poszukiwań, jakie miały miejsce w Polsce. Oprócz oczywistego działania służb pomoc zrozpaczonym rodzicom zaoferowały tysiące zupełnie obcych osób. W mediach społecznościowych utworzono grupę poświęconą poszukiwaniom. Na chwilę obecną zrzesza ona ponad 50 tys. członków z całej Polski, którzy na co dzień rozwieszają plakaty, nagłaśniają sprawę oraz prowadzą prywatne śledztwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego. Rodzice zwiększają zasięg poszukiwań

W celu usprawnienia poszukiwań, rodzice 16-latka stworzyli sześć odrębnych sekcji, które miałyby zajmować się konkretnymi polami poszukiwań. Podkreślili, że poszczególne grupy mogą ulec modyfikacjom, jednak pierwotna wersja zakłada utworzenie sekcji:

poszukiwań terenowych,

medialnej,

cyfrowej,

poszukiwań wodnych,

dronowej,

analityczno-detektywistycznej.

Pierwsza z przedstawionych przez rodziców sekcji miałaby zajmować się zarówno przeszukiwaniem miejsc, w których widziano nastolatka, jak i hosteli, zakonów, sekt, różnych zaułków oraz miejsc gromadzenia się młodzieży, w których mógłby przebywać zaginiony. Co więcej, członkowie tej konkretnej grupy mieliby prowadzić poszukiwania wzdłuż brzegów Wisły oraz na terenach przyległych. "Mile widziane osoby z doświadczeniem w wędrówkach pieszych, górskich, z psami, pasjonaci survivalu, osoby sprawne fizycznie, zmotoryzowane, posiadające certyfikaty poszukiwawczo ratownicze itp." - napisał Daniel Dymiński, ojciec zaginionego Krzysztofa.

Kolejna grupa, zrzeszałaby osoby, które mają doświadczenie w obsłudze social mediów takich jak Instagram, TikTok czy Facebook. Ich zadaniem byłoby głównie rozpowszechnianie wizerunku Krzysztofa oraz szukanie nowych miejsc, w których mogłaby pojawiać się informacja o jego zaginięciu i poszukiwaniach. Z kolei sekcja cyfrowa ma nie tylko monitorować udostępniane w sieci materiały dotyczące nastolatka, ale także sprawdzać ślad cyfrowy. Co więcej, rodzice poszukują osób, które mogłyby pomóc w napisaniu aplikacji wspomagającej poszukiwania.

Rodzina Krzysztofa Dymińskiego chce zaangażować detektywów

Sekcja poszukiwań wodnych ma być odpowiedzialna za poszukiwania na Wiśle. "Mile widziane osoby z doświadczeniem w pływaniu po rzece, z łodzią (najlepiej płaskodenną i silnikiem zaburtowym), sonarem, oprogramowaniem do analizy obrazów z sonarowania, doświadczeni poszukiwacze na wodzie, osoby znające Wisłę, osoby sprawne fizycznie" - podkreślili rodzice w poście udostępnionym na grupie Zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego. Poszukiwania na Wiśle miałaby prowadzić także sekcja dronowa. Tutaj jednak członkowie grupy zajęliby się obserwacją rzeki z powietrza oraz analizowaniem otrzymanych zdjęcia i obrazów.

Rodzice chcą także, aby jedna z sekcji zrzeszała wyłącznie detektywów. Ci na bieżąco mieliby analizować zgromadzony materiał, ale także odpowiadać za stworzenie konkretnego modelu poszukiwań. Ojciec zaginionego 16-latka podkreślił, że w sprawie najważniejsza jest odpowiednie zorganizowanie. Zaapelował także, by zainteresowane osoby zgłaszały się do niego w wiadomości prywatnej ze wskazaniem, do jakiej grupy chciałyby należeć.

Zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego. Rysopis nastolatka

Krzysztof Dymiński zaginął 27 maja. 16-latek wyszedł wtedy ze swojego domu pod Ożarowem Mazowieckim. W dniu zaginięcia 16-latek ubrany był w granatową bluzę z dużym, białym logiem Adidas z przodu oraz w ciemne spodnie i czarne buty marki Diesel. Krzysztof Dymiński ma 174 cm wzrostu i jest szczupły. Nosi aparat na zęby (dolny i górny łuk) i ma bujne, faliste włosy. Osoby, które widziały nastolatka lub mogą posiadać informacje o miejscu jego pobytu, proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Ożarowie Mazowieckim pod numerem 47 805 21 86 lub z rodziną pod numerem 604 944 800.