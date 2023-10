W sobotę (7 września), za sprawą atlantyckiego cyklonu Patryk, do Polski dotarła wichura. Wiatr miejscami przekracza 100 km/h, co pociąga za sobą liczne szkody. Sytuacja najgroźniej przedstawia się na wybrzeżu, ale poza wiatrem cyklon przyniósł także ochłodzenie.

Cyklon Patryk przyniósł do Polski wichurę i załamanie pogody. Wiatr nawet 110 km/h

Jak pisze TVN24, w sobotę w związku z pogodą doszło już do ponad 500 interwencji (stan na godzinę 16). Na wybrzeżu porywy w sobotę mogą osiągać wartość do 110 kilometrów na godzinę. Synoptyk IMGW Jakub Gawron powiedział, że w taką pogodę najlepiej nie wychodzić z domu, jeśli nie jest to konieczne. - Wydane ostrzeżenia meteorologiczne powinny skłaniać nas do wzmożonej czujności, do tego, żeby odkładać podróże, jeżeli nie są one konieczne, ponieważ tak silne porywy - zwłaszcza w strefie brzegowej - stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia - podkreślił.

Załamanie pogody w Polsce. Pojawią się pierwsze przymrozki

Wiatr zaczął słabnąć po południu, na północnym wschodzie ostrzeżenia obowiązują do godziny 17.00. Gawron powiedział, że w sobotę w całym kraju przeważać będą chmury, a miejscami przelotnie popada. Niedziela ma być pogodniejsza. - Ale napływające za chłodnym frontem atmosferycznym powietrze pochodzenia arktycznego spowoduje, że niedziela będzie najchłodniejszym dniem tego weekendu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni na północnym wschodzie do 13 stopni na zachodzie - przyznał. W niedzielę opady deszczu mogą pojawiać się jedynie na północnym wschodzie i miejscami na południu.

"W najbliższych dniach pojawią się (...) pierwsze przymrozki, będzie wietrznie i zdecydowanie chłodniej. W powietrzu poczujemy już prawdziwą jesień. Cieplej zrobi się w środę i czwartek" - pisze IMGW na X (dawniej Twitter).