Sebastian M., w połowie września miał spowodować wypadek na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina - w tym pięcioletnie dziecko. W środę (4 października) mężczyzna został zatrzymany w Dubaju. Kierowca BMW czeka na ekstradycję do Polski. W związku z zaangażowanie w sprawę prokuratora generalnego, ministra Zbigniewa Ziobry, obrońca podejrzanego ma obawy o uczciwość procesu.

Obrońca Sebastiana M. boi się o uczciwość procesu

Bartosz Tiutunik przyznał w rozmowie z reporterem Radiem Zet, że Sebastian M. celowo nie zgadza się na ekstradycję. - Mój klient mógłby wyrazić zgodę na ekstradycję, ale tego nie zrobi - powiedział pełnomocnik kierowcy. Jego zdaniem osobiste zaangażowanie w sprawę ministra Ziobry oraz jego wypowiedzi medialne "wywołały u jego klienta przekonanie, ze nie może liczyć na uczciwość postępowania". Co więcej Tiutiunik stwierdził, że wypadek na A1 oraz sytuacja związana z Sebastianem M. jest wykorzystywana przez prokuratora generalnego na potrzeby trwającej obecnie kampanii wyborczej. - Ziobro odpowiada na pewne oczekiwanie opinii publicznej. Ma w tym jasny cel - podkreślił adwokat.

Pełnomocnik kierowcy bmw zauważył także, że o działaniach w sprawie wypadku przestała informować Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim. Jego zdaniem świadczy to o tym, "gdzie zapadają rzeczywiste decyzje w tym konkretnym postępowaniu". Bartosz Tiutiunik przyznał, że nadal liczy na list żelazny dla swojego klienta i nie traci nadziei "na pozytywną decyzję sądu".

Zbigniew Ziobro o Sebastianie M.: Stanie przed polskim sądem i poniesie odpowiedzialność

W czwartek (4 października) Zbigniew Ziobro został zapytany o sytuację w związku ze złożeniem wniosku o list żelazny przez pełnomocnika Sebastiana M. Adwokat podejrzanego zasugerował, że w ten sposób kierowca BMW będzie w procesie odpowiadał z wolnej stopy. - Adwokat może mówić to, co mu ślina na język przyniesie. Może opowiadać historie niestworzone. Do dziś może mówić i pewnie mówi, że Sebastian M. jest niewinny - stwierdził prokurator generalny w rozmowie z PAP cytowany przez portal rmf24.pl.

Dodatkowo stwierdził, że taka jest rola adwokata "by mówić, co się da" i "nawet w sytuacjach beznadziejnych mówić rzeczy, które mają się nijak do rzeczywistości". - Ten pan stanie przed polskim sądem i będzie ponosił odpowiedzialność według reguł polskiego prawa i to jest moja odpowiedź na wszelkie tego rodzaju dywagacje obrońcy, który jest w sytuacji dość trudnej - podkreślił Ziobro. Dodał także, że pełnomocnik może zgłaszać list żelazny, ale nie zmieni to sytuacji podejrzanego.

Polskie państwo zadziałało skutecznie. Sprawca został zatrzymany. Jest wniosek o ekstradycję i nie ma powodu, aby dać wiarę człowiekowi, że chce współdziałać z organami wymiaru sprawiedliwości, skoro robił, to co robił

- zaznaczył szef Ministerstwa Sprawiedliwości.