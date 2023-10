Jest komunikat MSZ po wezwaniu ambasadorki Holandii ws. wydarzeń w Alkmaar. "Zdecydowany protest"

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński odniósł się do wizyty ambasadorki Królestwa Niderlandów Daphne Bergsmy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Została ona wezwana do ministerstwa w związku ze zdarzeniami w Alkmaar. - Uznaliśmy to za niezbędne, żeby przekazać zdecydowany protest przeciwko temu, co działo się w mieście Alkmar, ale też w innych miejscach w Holandii. Jak informują nas wiarygodne źródła, doszło do systemowej działalności służb holenderskich wymierzonej przeciwko polskim obywatelom. Na podstawie używania przez naszych obywateli polskiego języka, ludzie byli zatrzymywani, zmuszani do opuszczania Alkmaar. Najprawdopodobniej były to decyzje podjęte przez władze miejskie. Nie mamy 100-procentowej pewności, co dokładnie się stało, dlatego cały czas te informacje zbieramy - powiedział na konferencji Jabłoński.

Afera w Alkmaar. Paweł Jabłoński o rozmowie z ambasadorką Holandii. "Zdecydowany protest"

Jak powiedział, "mamy do czynienia z poważnymi podejrzeniami, że doszło do systemowych działań funkcjonariuszy państwa holenderskiego i miasta Alkmaar przeciwko obywatelom polskim".

Wiceminister przekazał, że zwrócił się do ambasadorki "z protestem przeciw tym działaniom, ale też z prośbą, aby sprawa została bardzo dokładnie wyjaśniona". - Aby osoby, które są odpowiedzialne za tego typu działania, poniosły za to konsekwencje, aby po prostu wymiar sprawiedliwości odpowiednie działania podjął - dodał Jabłoński. Podkreślił, że Bergsma zgodziła się co do potrzeby ustalenia faktów. - Zadeklarowała pełną gotowość do współpracy w tym zakresie. Liczymy, że ta gotowość przełoży się na dobrą współpracę między służbami polskimi i holenderskimi, a dowody w sprawie zostaną szybko zebrane i jeśli rzeczywiście potwierdzi się, iż te działania nie były jakimiś incydentalnymi przypadkami, tylko miały systemowy charakter, to winni zostaną szybko ukarani - powiedział.

Holenderskie służby miały być agresywne po meczu AZ Alkmaar-Legia

W czwartek (5 października) doszło do skandalicznej sytuacji po wyjazdowym meczu Legii Warszawa z holenderskim klubem AZ Alkmaar. Według informacji przekazanych przez media stadion, na którym toczył się mecz, został zamknięty, zanim piłkarze i sztab polskiego klubu zdążyli opuścić obiekt po konferencji prasowej. Podczas prób wyjścia ze stadionu legioniści mieli zostać zablokowani przez ochronę i policję, w wyniku czego doszło do przepychanek. "Holenderskie służby porządkowe nie stroniły od używania agresji wobec piłkarzy, członków sztabu, a nawet prezesa i właściciela Legii Dariusza Mioduskiego" - opisywał zdarzenie portal Sport.pl. W wyniku zdarzeń dwóch piłkarzy polskiego klubu - kapitan Josue oraz obrońca Radovan Pankov - mieli zostać siłą wyciągnięci z autokaru, zatrzymani przez policję i zawiezieni na komisariat.