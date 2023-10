- Myślę, że wy, Polacy, mylicie się, sądząc, że zaostrzenie relacji pomiędzy Warszawą i Kijowem ma jakikolwiek związek z Niemcami. To zaostrzenie jest pochodną zakochania się prezydenta Zełenskiego w samym sobie oraz nadmiernego przejmowania się przez prezydenta Ukrainy interesami grup biznesowych działających w rolnictwie. Niczego proniemieckiego w tym nie ma - powiedział w wywiadzie dla Onetu Ołeksij Arestowycz.

Arestowycz to były doradca Wołodymyra Zełenskiego. Polityk podał się do dymisji na początku tego roku po krytykowanej przez opinię publiczną wypowiedzi na temat ataku rakietowego na budynek mieszkalny w Dnieprze. Arestowycz mówił, że rosyjska rakieta miała zostać zestrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą i w konsekwencji - spaść na budynek mieszkalny. Jak zwracały uwagę ukraińskie media, teoria ta błyskawicznie rozprzestrzeniła się w rosyjskich mediach, ponieważ pozwalała Rosjanom wyprzeć się odpowiedzialności za śmierć kilkudziesięciu mieszkańców.

Ołeksij Arestowycz o ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej: Nasi głupcy nawet na to nie poszli

Odnosząc się do kwestii rzezi wołyńskiej w kontekście relacji polsko-ukraińskich Arestowycz powiedział w Onecie: - [...] Sygnały z Warszawy płynęły następujące: Polska gotowa była nie naciskać w tej sprawie w imię ważniejszych wspólnych interesów, ale domagała się jednego, to jest ekshumacji ofiar. Niestety nasi głupcy nawet na to nie poszli, chociaż ekshumacje to jest przecież kwestia elementarnej przyzwoitości, bo jeśli jesteśmy chrześcijanami, to ludzie zasługują na pogrzeb.

Stwierdził ponadto, że "Polska okazała Ukrainie kolosalną pomoc, która nas realnie na początku wojny uratowała". - Wtedy mogliście uzyskać wszystko, czego chcieliście, ale nie żądaliście niczego w zamian. To jest oczywiście szlachetne, bo widać, że nie było w tym zachowaniu niczego nieszczerego. Niestety relacje się zepsuły w chwili, w której po naszej, ukraińskiej stronie przestano, tak jak to miało miejsce w wypadku konfliktu zbożowego, liczyć się z interesami partnera - ocenił. Arestowycz odniósł się też do przyszłych wyborów prezydenckich w Ukrainie. Ocenił, że nie wiadomo, czy Zełenski będzie kandydował. Jak stwierdził, "w stosunku do prezydenta Zełenskiego jest wiele pytań, takich jak na przykład kwestia przygotowania do wojny, błędów w sposobie jej prowadzenia czy też tego, czemu straciliśmy południe kraju". Zapytany ewentualną kandydaturę gen. Wałerija Załużnego, szefa Sztabu Generalnego, polityk odpowiedział: - Kto wie. Ja również zamierzam kandydować. Z generałem, dodajmy, mam doskonałe relacje. Nie wiem, czy pan wie, ale on jest co chwila przesłuchiwany. I to też jest pytanie, czy prezydent Zełenski nadal jest demokratą, czy może już niekoniecznie?