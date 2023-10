Proces kobiety rozpoczął się pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Wyrok w sprawie zapadł jednak dopiero 26 stycznia 2023 roku. Sędzia Kamila Firko uznała, że Teresa M. znęcała się nad swoim psem ze szczególnym okrucieństwem i skazała kobietę na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Sołtyska otrzymała także czteroletni zakaz posiadania psów. Z tym orzeczeniem nie zgodziła się jednak prokuratura, która niemal natychmiast zapowiedziała apelację. Prokurator Marek Rusin zażądał dla oskarżonej kary 1,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności oraz zakazu posiadania psów na okres 10 lat. W piątek, 6 października 2023 roku Sąd Okręgowy w Świdnicy częściowo uznał apelację.

Zapadł wyrok w sprawie Teresy M., która znęcała się nad psem ze szczególnym okrucieństwem

W Sądzie Okręgowym w Świdnicy sędzia Agnieszka Połyniak skazała Teresę M. na rok bezwzględnego więzienia. Sołtyska nie może także przez najbliższych osiem lat posiadać psów. - Osoba dorosła może przewidzieć, że gdy ciągnie psa za samochodem, to tylko do pewnego momentu ma on możliwość biec za nim - mówiła Połyniak na sali sądowej cytowana przez portal swidnica24.pl. - Pies upadł na asfalt i nie tak, jak próbowała przekonać nas pani Teresa M., biegł po poboczu, po trawie, tylko po asfalcie. Został przeciągnięty i to w taki sposób, że udzielający pomocy weterynarz stwierdził, że pies miał zdartą nie tylko sierść, skórę, ale doszło do tego, że w niektórych miejscach zdarta była kość, a skóra była zwęglona. To świadczy o sile tarcia, a także o bólu i cierpieniu, jakich doznał ten pies - podkreśliła sędzia.

Agnieszka Połyniak zaznaczyła przy tym, że wszelkie okoliczności związane ze sprawą świadczą o tym, że doszło do szczególnego okrucieństwa wobec zwierząt. Co więcej, sędzia poza oczywistym złamaniem prawa przez oskarżoną zwróciła uwagę także na jej wątpliwą moralnie postawę. - To jednorazowe zajście pozwala uznać, że w katalogu wartości czy też tego, z czym liczy się pani Teresa M., dobro zwierząt nie plasuje się na tym poziomie, którego można byłoby oczekiwać od osób, które są inteligentne, wykształcone, a przede wszystkim żyją w cywilizowanym świecie - stwierdziła Połyniak.

- To, że zwierzęta nie są rzeczą, że też czują, też cierpią, wiemy wszyscy. Tak samo jak to, że mamy zachowywać się w sposób humanitarny nie tylko względem siebie, ale także w stosunku do tych naszych braci mniejszych. Z okoliczności sprawy wynika, że pani M. ma w tym zakresie pewne deficyty - podkreśliła sędzia, która odniosła się także do funkcji pełnionej przez oskarżoną, od której z uwagi na bycie sołtyską "wymagać można trochę więcej".

Prokurator: Wyrok przywraca wiarę w wymiar sprawiedliwości

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" swojej satysfakcji z ogłoszonego wyroku nie ukrywał także Marek Rusin. - Wyrok przyjąłem z wielką satysfakcją. Cieszę się, że nasza determinacja została nagrodzona. Kara roku to surowa kara. Wyrok spełni swoją rolę prewencyjną, bo kara będzie dotkliwa - podkreślił prokurator, który przyznał, że "wyrok przywraca wiarę w wymiar sprawiedliwości". Wyrok, jaki zapadł w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, jest wyrokiem prawomocnym. Oznacza to także, że Misiek - pies skatowany przez Teresę M. - który dotychczas traktowany był jako "dowód w sprawie", wreszcie może ze schroniska trafić do adopcji.

Wirki. Sołtyska ciągnęła psa za samochodem

Do zdarzenia, o którym pisaliśmy w poprzednich artykułach, doszło 6 kwietnia 2021 roku w Wirkach. Sołtyska Teresa M., kiedy zauważyła, że jej pies Misiek uciekł z podwórka, ruszyła na jego poszukiwania. Kiedy znalazła czworonoga w sąsiedniej wsi, zamiast bezpiecznie odprowadzić zwierzę do domu, przywiązała go około 19-metrowym łańcuchem do haka holowniczego. Następnie przez kilkaset metrów ciągnęła Miśka za samochodem. W zeznaniach twierdziła, że jechała maksymalnie 20 km/h, jednak zdaniem oskarżyciela była to prędkość co najmniej dwukrotnie większa. Początkowo pies biegł po asfalcie, ale kiedy opadł z sił, przewrócił się i był ciągnięty za autem. Świadek zdarzenia poinformował policję, a sołtyska została zatrzymana.