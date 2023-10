Do śmiertelnego wypadku na A1 doszło 16 września w Sierosławiu w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim. Samochód osobowy na skutek - jak informowała policja - "niewyjaśnionych przyczyn" uderzył w bariery energochłonne i stanął w ogniu. Dwoje dorosłych i ich dziecko zginęło na miejscu. Policja początkowo utrzymywała, że w wypadku brał udział jeden pojazd, potem przyznała, że było to również BMW, jednak jego kierowcę przesłuchano i zwolniono. Dwoje pasażerów BMW przesłuchano dopiero 10 dni później - ustaliła Wirtualna Polska.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak doprowadzić do równości płac kobiet i mężczyzn?

Nowe informacje o pasażerach BMW. WP: Po wypadku na A1 zwlekano z przesłuchaniem

Portal informuje, że jeden z mężczyzn został przesłuchany 26 września przed godz. 9, drugi pasażer tego samego dnia, zaraz później. Na pytania WP o termin przesłuchania, Komenda Główna Policji i Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi odpowiedziały, że "prokurator prowadzący postępowanie decyduje o terminach wykonywania poszczególnych czynności procesowych, również terminów przesłuchań". Z kolei Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim wskazała, że pasażerowie BMW po wypadku trafili do szpitala i "zostali przesłuchani w pierwszym możliwym terminie, po opuszczeniu placówek medycznych".

Szymon Jadczak dotarł do obu mężczyzn - jeden odesłał go do prokuratury, drugi nie chciał przyznać, że uczestniczył w wypadku na A1 w połowie września. Zgodnie z informacjami dziennikarza, jeden z pasażerów jest adwokatem, a w ostatnich dniach znikają z sieci związane z nim strony internetowe i konta w mediach społecznościowych. Na stronach kancelarii i organizacji adwokackich po wpisaniu jego nazwiska pojawia się komunikat, że strona znajduje się w budowie.

Ekstradycja Sebastiana M., kierowcy BMW po śmiertelnym wypadku na A1

W środę 4 października Sebastian M., mężczyzna podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, został zatrzymany w hotelu w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tego samego dnia prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował o podpisaniu wniosku o ekstradycję mężczyzny do Polski. Jak informowaliśmy w czwartek, zdaniem obrońcy Sebastiana M. mecenasa Bartosz Tiutiunika proces ekstradycyjny może jednak potrwać nawet kilka miesięcy.

Więcej na ten temat piszemy w poniższym tekście: