W piątek (6 października) kuria diecezjalna w Sosnowcu wydała oświadczenie w sprawie księdza Tomasza Z. W nocy z 30 na 31 sierpnia w służbowym mieszkaniu duchownego w Dąbrowie Górniczej odbyła się impreza o charakterze seksualnym, w której brali udział inni mężczyźni. Podczas orgii pracownik seksualny, który brał udział w zdarzeniu, stracił przytomność. Ratownicy medyczni, którzy zostali wezwani na miejsce, nie zostali wpuszczeni do mieszkania księdza i dostali się do środka dopiero po interwencji policji.

Seksskandal w Dąbrowie Górniczej. Kuria sosnowiecka odnosi się do sprawy Tomasza Z.

Komunikat kurii diecezjalnej w Sosnowcu został opublikowany przez Katolicką Agencję Informacyjną. Dowiadujemy się z niego, że 12 września biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak miał powołać komisję wyjaśniająca okoliczności zdarzenia, które miało miejsce w Dąbrowie Górniczej. O funkcjonowaniu komisji biskup Kaszak informował oficjalnie również w liście do księży diecezji opublikowanym 22 września, w którym nakłaniał duchownych do postu i modlitwy.

Raport z wynikami pracy komisji został przekazany Grzegorzowi Kaszakowi w piątek. Ma z niego wynikać, że "ks. Tomasz Z. wraz z dwiema innymi osobami świeckimi dopuścił się bardzo poważnego złamania norm moralnych, na co Kościół nie wyraża zgody i co zdecydowanie potępia". Wyniki raportu komisji nie podają więc do publicznej wiadomości o wiele więcej ponad to, co 20 września zostało ujawnione przez dziennikarzy "Gazety Wyborczej".

Watykan podejmie decyzję w sprawie Tomasza Z. Stolica Apostolska angażuje się w sprawę Dąbrowy Górniczej

"Ks. Tomasz Z. swoim postępowaniem poważnie naruszył zobowiązania wynikające ze stanu duchownego, co może być uznane za przestępstwo w rozumieniu prawa kanonicznego" - głosi dalsza treść komunikatu. W związku z tym biskup sosnowiecki miał podjąć decyzję o wszczęciu procesu karnego. Tomaszowi Z. grozić mogą najcięższe kary kościelne. Może zostać również wydalony ze stanu duchownego.

Z treści komunikatu wynika, że biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi zależało na podkreśleniu bezstronności toczonego procesu. W tym celu sprawa zająć mają się prawnicy kanoniczni spoza diecezji sosnowieckiej. Po zakończeniu czynności procesowych, akta sprawy mają natomiast trafić do Watykanu, który podejmie ostateczną decyzję w sprawie Tomasza Z.

Komisja powołana w celu zbadania sprawy Tomasza Z. ma śledzić postępowanie prowadzone przez prokuraturę. Równocześnie wciąż toczy się bowiem śledztwo w sprawie nieudzielenia pomocy osobie w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Jego wyniki mają zostać uwzględnione również w pracach strony kościelnej.

W poniedziałek 2 października Tomasz Z. miał otrzymać decyzję odwołującą go z pełnionych funkcji kościelnych. Z komunikatu kurii dowiadujemy się, że biskup sosnowiecki upomniał duchownego i nakazał mu podjęcie pokuty trwającej do wydania ostatecznej decyzji przez Watykan.