W środę, 4 października Sebastian M., mężczyzna podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, został zatrzymany w hotelu w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tego samego dnia prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował o podpisaniu wniosku o ekstradycję mężczyzny do Polski. Jak informowaliśmy w czwartek, zdaniem obrońcy Sebastiana M. mecenasa Bartosz Tiutiunika proces ekstradycyjny może jednak potrwać nawet kilka miesięcy.

Wypadek na A1. Były minister sprawiedliwości komentuje ekstradycję Sebastiana M.: Może zająć kilka miesięcy

Podobnego zdania jest mecenas Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, który sprawował urząd w latach 2007-2009. Podczas piątkowej (6 października) rozmowy z dziennikarzami portalu WP.pl stwierdził, że Sebastian M. z pewnością nie trafi do Polski przed wyborami, które mają odbyć się 15 października. Mecenas Ćwiąkalski zwracał między innymi na liczne procedury, jakie muszą zostać wykonane przed zaakceptowaniem wniosku o ekstradycję.

- Z informacji przekazywanych przez resort sprawiedliwości wynika, że nasz kraj dopiero w czwartek wysłał wniosek w tej sprawie. Dokument musi być dostarczony fizycznie, nie może być wysłany drogą mailową. Oczywiście można go przekazać pocztą dyplomatyczną. Następnie wniosek musi być zbadany przez miejscowy sąd, czy dane przestępstwo jest też przestępstwem według prawa miejscowego. Decyduje o tym sąd, od decyzji można się odwołać. Do sprawy musi zostać wyznaczony skład sędziowski, ustalony termin, ustanowiony tamtejszy obrońca - wyliczał były minister sprawiedliwości podczas rozmowy z reporterami.

Zdaniem mecenasa Ćwiąkalskiego sprowadzenie Sebastiana M. do Polski może zająć od dwóch do trzech miesięcy. Zwracał również uwagę, że umowa o współpracy w sprawach karnych weszła w życie dopiero w czerwcu tego roku, co może wiązać się z dodatkowymi utrudnieniami wynikającymi z braku doświadczeń w ekstradycjach z tego państwa. Do faktu niedawnego nawiązania współpracy odnosił się również Zbigniew Ziobro. - Tak się składa, o czym pewnie nie wiedzieli doradcy tego podejrzanego sprawcy, że dopiero co zawarliśmy umowę ekstradycyjną. Przez długi czas Zjednoczone Emiraty Arabskie były krajem, który uchodził za bezpieczny dla osób, które uciekały przed polskim wymiarem sprawiedliwości - tłumaczył minister podczas konferencji we Włocławku.

Sebastian M. nie starał się uciec? Ćwiąkalski: "Takie argumenty mnie nie przekonują"

W środę do mediów trafiła informacja, że w sądzie w Piotrkowie Trybunalskim złożony został wniosek o list żelazny dla Sebastiana M. Wydanie dokumentu gwarantowałoby oskarżonemu, pozostanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procedury karnej. Tiutiunik informował jednocześnie, że wyjazd Sebastiana M. nie miał związku z toczącym się postępowaniem karnym, a on sam nie miał zakazu opuszczania kraju ani obowiązku informowania o zmianie miejsca zamieszkania. "Sebastian M. obawia się, że postępowanie w stosunku do niego nie będzie obiektywne, sprawiedliwe i uczciwe" - dodawał również w oświadczeniu.

Mecenas Zbigniew Ćwiąkalski sceptycznie odniósł się do szansy wystawienia listu żelaznego w sytuacji, w której jest Sebastian M. Odniósł się także do stwierdzeń obrońcy, że Sebastian M. nie miał na celu ucieczki. - Takie argumenty mnie nie przekonują. To linia obrony adwokata i podejrzanego. Jeśli ktoś po takim zdarzeniu po kilku dniach się ulatnia, nie zostawiając informacji służbom, gdzie będzie i kiedy zamierza wrócić, jest mi trudno uwierzyć w zapewnienia, że on wcale nie zamierzał się ukrywać - komentował podczas rozmowy z WP.pl.