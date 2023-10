Czubkowska o "Pandora gate": Rząd rzucił się na youtuberów. Ale politycy za kilka dni zapomną

Nie mam złudzeń: tego artykułu nie przeczyta nawet drobna garstka tych, którzy z wypiekami oglądają nagrania i streamy Sylwestra Wardęgi i innych youtuberów ujawniających kolejne patologie swoich, do niedawna, kolegów.

Nie mam szans z wielkimi zasięgami ludzi, którzy dzięki wyczuciu mediów społecznościowych, zrozumieniu potrzeb najmłodszych użytkowników i, no cóż, sporej dawce bezczelności urośli do pozycji, którą naprawdę można przyrównać do bóstw. Bóstw, których wyznawcy modlą się do ich zasięgów i o to, by łaska takich wpływów spłynęła i na nich. Tyle że bycie niewolnikiem zasięgów to najlepsza metoda nakręcania influencerskich biznesów. Tej metody chwycili się też politycy jeden za drugim podpinając się pod trendujące hasztagi - "pandora gate", "Stuu", "Boxdel", "Konop" - starając się coś tam sobie ugrać w czasie kampanii.

Żeby jeszcze w zapowiedziach premiera Mateusza Morawieckiego, ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro gdzieś tam błysnęły faktycznie potrzebne systemowe zmiany. W świecie gospodarki zasięgów i walki o naszą uwagę rzucają obietnicami równie nośnymi, co pokazującymi totalny brak zrozumienia powagi sytuacji.

Zobacz wideo Morawiecki komentuje aferę w świecie influencerów. "To działanie będziemy starali się wykorzenić"

Najważniejsze, że kolejni influencerzy - tym razem zajmujący się recenzowaniem i rozliczaniem własnego środowiska - poniosą dalej nagrania polityków. Poczują się ważniejsi, bo nawet politycy zajęli się ich doniesieniami. Istne perpetuum mobile: rząd ma bezpłatną reklamę i zasięgi, influencerzy mają bezpłatną reklamę i zasięgi. Wszyscy zadowoleni. Tylko dzieci szkoda.

Zbigniew Ziobro nie robi łaski, ogłaszając, że służby zajmują się sprawą

Nie zrozumcie mnie źle: Stuu, Marcina Dubiela, Boxdela (nie znasz, Czytelniku, tych ksywek i nazwisk? Nie szkodzi, naprawdę niewiele tracisz) i każdego kolejnego publicznie oskarżonego youtubera powinno czekać uczciwe dochodzenie, sprawiedliwy proces i - jeżeli wina zostanie udowodniona - adekwatna kara. To jest bezdyskusyjne. I naprawdę minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie ogłaszając, że służby już się tym zajmują, nie robi tu żadnej łaski. No, chyba że trzeba specjalnego politycznego wezwania, by policja wreszcie przestała dziewczynki i kobiety zgłaszające niepożądane zachowania, w tym seksualne, traktować jak zbędny balast, który najlepiej przekonać, że "nie ma sensu".

Nie zaszkodzą też reklamowane przez Janusza Cieszyńskiego telefony zaufania dla dzieci. Nawet ten z Biura Rzecznika Praw Dziecka, choć działaniom samego RPD to naprawdę szkoda poświęcać choćby jedno zdanie więcej.

Ale to są plasterki, które co najwyżej na chwilę przykryją ropiejące syfy rozlewające się wraz z tym, co tak sprawnie Taco Hemingway nazwał "influenzą". Mamy do czynienia z poważną chorobą, na którą nie ma jednej szczepionki ani antybiotyków. I nie jest tak, że tylko polskie środowisko influencerów jest nią skażone.

Kolejne skandale z oszustwami, kryptoreklamami, wymyślonymi życiorysami, promowaniem scamów i wreszcie wykorzystywaniem także seksualnym swoich fanów wśród influencerów wybuchają na całym świecie. Równocześnie wartość influencer marketingu wciąż rośnie. I w tym roku ma globalnie sięgnąć 21,1 mld dolarów, czyli będzie o ponad jedną czwartą wyższa niż rok temu.

Nawet w dyktatorskich państwach nie kontrolują wszystkiego

To jest i potężny rynek, i ważna część rzeczywistości, w której żyjemy. Wracając więc do Stuu, Dubiela, Boxdela i innych, których można nie kojarzyć, ale nie wolno dziś lekceważyć ich wpływu. Skoro mamy do czynienia z tak poważnym zjawiskiem, niosącym za sobą potężne konsekwencje, także negatywne, to powinniśmy do niego zacząć stosować poważne środki. I niestety nie ma drogi na skróty, nie ma magicznego lekarstwa. Życzę powodzenia politykom, którzy uważają, że będą w stanie nakazać kontrolę tego, co influencerzy wyprawiają.

Owszem można spróbować oglądać wszystko, co pojawia się na YouTube, TikToku czy przeglądać zdjęcia i wpisy na Instagramie. Dla przykładu dosyć skutecznie od ponad roku robi to UOKiK, ścigając twórców i influencerów za brak oznaczeń reklam i treści sponsorowanych. Ale to jest ledwie kawałeczek tego świata. Ogromna jego część to otoczenie głównego nurtu: streamy w mediach społecznościowych, na platformach gamingowych jak Twitch czy w grach online. To prywatne wiadomości, to spotkania z fanami w realu, to wreszcie po prostu potężny wpływ na to, co jako społeczeństwo uważamy za cenne, jak postrzegamy swoje życia, ciała, jak się czujemy i oceniamy samych siebie. I tego najlepsze służby nawet w dyktatorskich państwach - na szczęście - wciąż nie potrafią skontrolować.

Trzy kroki, by zmniejszyć zły wpływ influencerów

Ale choć nie ma tu łatwych rozwiązań, to są konkretne kroki, które można podjąć w celu zmniejszania tego złego wpływu influencerów. I jeżeli chcemy, by dzieciaki chowające się w tym świecie i często nim zafascynowane, były bardziej odporne na te niebezpieczne efekty, to trzeba je do tego przygotowywać. Jak? Zacznijmy od trzech rzeczy.

1. Edukacja medialna, cyfrowe wychowanie, kompetencje cyfrowe, zwał jak zwał, jak najszybciej i jak najpoważniej do powszechnej oświaty!

Tak jak dzieci uczą się historii Polski i świata, zasad matematyki i kultury języka polskiego, tak powinny być wychowywane do życia w cyfrowym otoczeniu. Zamiast politycznych HiT-ów, zamiast rozdawania sprzętu, niezbędne jest jak najszybsze wprowadzenie takich zajęć i to od pierwszej grupy w przedszkolu, przez cały okres edukacji, bez tematów tabu, z jasnym mówieniem o prawach, ale i obowiązkach w sieci.

2. Wymaganie odpowiedzialności od firm, które są beneficjentami influencer marketingu.

Ta odpowiedzialność powinna być wymagana, zaczynając od agencji, które i na influencerach zarabiają i same influencerów też często kreują. Przecież TeamX, który założył Stuu czy Ekipa Friza to nic więcej jak farmy influencerów, zaprojektowane jako maszynki do zarabiania pieniędzy.

Liczne dramy, konflikty między influencerami i sygnały o tym, że łamią prawo czy działają niemoralnie, trafiają do tych firm. Wiedzą o nich menadżerowie. Latami nie tylko nie próbowali zrobić porządku wśród swoich "podopiecznych", ale nawet nie odcinali takich osób od źródeł finansowania. Firmy, które korzystają z reklam opartych na influencer marketingu, powinny zacząć wymagać szczegółowej ewaluacji osób, które chcą zatrudniać.

3. Skuteczna weryfikacja wieku użytkowników tak, by była przestrzegana granica 13. roku życia.

Konsekwencje powinny być jednak wyciągane przede wszystkim od mediów społecznościowych tak, by zaczęły przynajmniej przestrzegać własnych regulaminów. Skoro TikTok, Instagram czy Facebook są od 13. roku życia, to firmy za nimi stojące powinny wreszcie wdrożyć rozwiązania - oczywiście we współpracy z państwem - które zaczną tej granicy wiekowej pilnować.

I choć brzmi to trochę jak science fiction, to takie wymagania są już wdrażane. Nie jest to łatwe, nie ma przepracowanych na sto procent skutecznych ścieżek, ale choćby Francja proceduje duży pakt regulacji chroniących dzieci, wśród których jest rozwiązanie dotyczące cyfrowej dojrzałości i wyznaczające ją na 15 lat. Poniżej tego wieku rodzice mogą zawnioskować do platformy cyfrowej o skasowanie konta ich dziecka. To dostawcy sprzętu mają też dostarczyć rodzicom narzędzia do tej kontroli i blokowania dzieciom takiej aktywności. Co więcej - platformy mają sprawdzić, czy wiek podany podczas rejestracji jest prawdziwy i pilnować, by przestrzegany był limit 13 lat na założenie konta.

Influencerzy sami nie wyczyszczą swojego świata

Te rozwiązania to niezbędne minimum, by w ogóle myśleć o próbie opanowania influenzy. Co więcej, bez nich walka z dezinformacją, z przestępstwami finansowymi, kradzieżami tożsamości, negatywnym wpływem mediów społecznościowych na psychikę, skupianie się i naukę jest po prostu skazana na porażkę.

Zamiast elektryzować się rekordowym streamem w historii polskiego internetu, zacznijmy pytać polityków, jakie mają propozycje do realizacji takich konkretnych działań. Bo wbrew temu co nam się może wydawać, influencerzy sami nie wyczyszczą swojego świata i nie uregulują tego, jak działają. Oni nie są naszymi przyjaciółmi ani nie są przyjaciółmi dzieciaków w nich wpatrzonych.

Nie apeluję, by zaszerować ten tekst i zalajkować go w mediach społecznościowych. Wolę byś go, Czytelniku, po prostu uważnie przeczytał. A potem porozmawiał z dziećmi, które masz w otoczeniu o tym, co tam porabiają w internetach i czy nie dzieje im się tam coś dziwnego.