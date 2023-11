Kwalifikacja wojskowa w przyszłym roku potrwa od 1 lutego do 30 kwietnia. Utworzonych zostanie około 390 powiatowych komisji lekarskich. Każda z nich będzie mogła przyjmować od 30 do 35 osób dziennie - czytamy w projekcie rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Jadwiga Emilewicz w Porannej rozmowie Gazeta.pl [NA ŻYWO]

Kwalifikacja wojskowa 2024. Wezwane zostaną kobiety

Do stawienia się przed komisją wojskową zostaną wezwane osoby urodzone w 2005 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej. Dotyczy to również osób, które w latach 2022-2023 uznano za czasowo niezdolne do służby.

W przyszłym roku wezwanie otrzymają również kobiety urodzone w latach 1997-2005. Muszą one jednak posiadać kwalifikacje, które przydadzą się w armii. Szczegóły określa rozporządzenie z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Określa ono, że na komisji wojskowej muszą się stawić kobiety, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą:

studia na kierunku: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie psychologii,

naukę w zawodach technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii.

W kwalifikacji wojskowej mogą wziąć też udział inne osoby pełnoletnie, które chcą przystąpić do wojska.

Kwalifikacja wojskowa. Co jeśli nie mogę stawić się w wyznaczonym terminie?

Osoby, które będą musiały stawić się przed komisją wojskową, otrzymają zawiadomienie siedem dni przed wyznaczonym terminem. Nadawcami pisma są wójtowie, prezydenci miast czy burmistrzowie. Jeżeli sama osoba nie może stawić się przed komisją w wyznaczonym terminie, powinna powiadomić o tym urzędnika. Jeśli zaniedbamy ten obowiązek, możemy zostać ukarani grzywną, a nawet doprowadzeni na komisję przez policję.