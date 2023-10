W listopadzie 2022 roku "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że ksiądz Wiesław C. z Trzcinicy w województwie wielkopolskim miał wysyłać swoje nagie zdjęcia do parafianek. Duchowny romansował z mężatkami i doprowadził do rozbicia co najmniej jednego małżeństwa. Sprawa wyszła na jaw po tym, gdy ktoś wysłał roznegliżowane fotografie księdza do kurii - było to po tym, gdy ksiądz miał objąć probostwo w innej parafii. Ujawnić miał ją mężczyzna, którego żona miała romans z duchownym.

REKLAMA

Zobacz wideo Uczestnicy debaty wyborczej Gazeta.pl o stosunku do obecności Polski w Unii

Finał sprawy księdza Wiesława, który mężatkom wysyłał nagie zdjęcia

W piątek "GW" poinformowała, że śledztwo w sprawie rozpowszechniania zdjęć Wiesława C. zostało umorzone. Prokuratura nie dopatrzyła się znamion przestępstwa. Duchowny miał zaskarżyć tę decyzję, ale sąd decyzji nie zmienił. Nie wiadomo, czy prokuratura ustaliła sprawcę, nie podano też żadnych szczegółów postępowania. Przypomniano, że policja po ujawnieniu sprawy wysyłania nagich zdjęć do kobiet przed księdza, usiłowała znaleźć informatorów "Gazety". Funkcjonariusze wzywali na komendę parafian. - Policjantka pytała, co to ma być, dlaczego zostało to rozdmuchane - powiedział jeden z przesłuchanych.

Ksiądz Wiesław został przez kurię ukarany upomnieniem, naganą i usunięciem z dotychczasowej parafii, a także odbył "rekolekcje o charakterze pokutnym". Duchowny zgłosił jednak sprawę na policję, która ma znaleźć osoby, które rozpowszechniły zdjęcia. Następnie ksiądz zniknął - kuria informowała, że "przebywa poza diecezją kaliską i nie pracuje w duszpasterstwie". "Wyborcza" cytuje parafian z Trzcinicy, których zdaniem kuria "nękała" nowego proboszcza ks. Mariusza Buczka. Zwolennicy księdza Wiesława mieli pisać na duchownego anonimowe skargi.

***