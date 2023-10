Weekend w Polsce będzie deszczowy i wietrzny za sprawą niżu, który będzie się przemieszczał do zachodniej Rosji. Od soboty temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa niż do tej pory. Silny wiatr pojawi się już w nocy z piątku na sobotę.

Pogoda. Niż Patryk przyniesie ochłodzenie i silny wiatr

W piątek szczególnie na północy kraju będzie wyczuwalne ocieplenie za sprawą ciepłego frontu atmosferycznego, który będzie przemieszczał się nad Polską. W ciągu dnia "zachmurzenie umiarkowane, okresami w północnej połowie kraju duże ze słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st. C na północnym wschodzie do 19 st. C na południowym zachodzie. Po południu wiatr będzie wzmagał się i nad morzem możliwe są porywy do 70 km/h" - poinformowali synoptycy.

Jednak wraz z upływem dnia do kraju zacznie wkraczać niż znad Estonii. W sobotę z północnego zachodu do centrum kraju zacznie napływać chłodny front atmosferyczny. Jak poinformowali synoptycy, będzie nam towarzyszyć "aura jesienna, deszczowa i wietrzna, a w niedzielę niska temperatura. Wiatr, w nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę, może być groźny".

- Niemal w całym kraju będzie padał deszcz, na północy sumy mogą sięgać 10 mm. Na Wybrzeżu możliwe są burze - przekazał rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, cytowany przez Wirtualną Polskę.

Zachmurzenie przez cały dzień będzie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe są również przelotne opady deszczu. "Nad morzem lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 18 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, nad morzem i w czasie możliwych burz okresami silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, po południu słabnący, zachodni i północno-zachodni" - czytamy w komunikacie IMGW.

W niedzielę 8 października do Polski zacznie napływać powietrze polarne morskie, miejscami wystąpią duże zachmurzenia. W przeważającej kraju możliwe opady oraz silny wiatr. Temperatura w całym kraju wyniesie od 10 st. C do 13 st. C.

Według zapowiedzi synoptyków "noc z niedzieli na poniedziałek będzie chłodna, z temperaturą minimalną od 1 st. C do 5 st. C, nad morzem do 9 st. C. W rejonach podgórskich Karpat może ona spaść do około –1 st. C, a przygruntowe przymrozki będą możliwe w centrum i na wschodzie Polski".

Prognoza pogody. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla północnej części Polski. Dotyczą powiatów: Świnoujście, kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego oraz Gdynia. Ostrzeżenia obowiązują od 6 października od godz. 21.00 do 7 października do godz. 14.00.

Na pozostałym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W piątek najpoważniejsza sytuacja będzie na północy oraz na wschodzie Polski. W sobotę silny wiatr pojawi się już w całej Polsce. Ostrzeżenia obowiązują od 6 października od godz. 21.00 do 7 października do godz. 17.00 - podali synoptycy IMGW.