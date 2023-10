Po tragicznym wypadku na A1 wypowiadają się kolejni świadkowie bądź bliżsi czy dalsi znajomi 32-letniego Sebastiana M., kierowcy bmw podejrzanego o spowodowanie wypadku. W wyniku zderzenia pędzącego bmw z osobową kią, zginęła trzyosobowa rodzina. Do wypadku doszło 16 września na autostradzie A1 w Sierosławiu (powiat piotrkowski), ale Sebastian M. pozostawał nieuchwytny aż do zatrzymania 4 października w Dubaju. Teraz jego znajomi wypowiedzieli się na temat biznesmena z Łodzi.

Łódź. Sebastian M. był "sympatyczny, tylko za dużo kasy". Sąsiad przekazał, że kierowca BMW "lubił się wozić"

Jeden z sąsiadów potwierdził, że 32-latek jest właścicielem palarni kawy. - Sympatyczny. Tylko mówię, za dużo kasy. Woda sodowa do głowy idzie - powiedział mężczyzna w rozmowie z "Interwencją" Polsat News. - Lubił się wozić. Za dużo kasy. Głupota to, co zrobił. Głupota totalna. Widać po relacjach na Facebooku - dodał.

Mężczyzna posiadał bmw, które miał jeszcze podrasować, żeby osiągać większe prędkości. - To był samochód, który przeszedł modyfikację, która spowodowała, że jego moc wzrosła, jeśli chodzi o konie, o co najmniej 100. To nie jest samochód taki normalny, którym się jeździ po drodze publicznej, tylko to jest samochód wręcz wyścigowy - przekazał dziennikarz i autor kanału Podejrzani.pl. Patryk Szulc.

Kierowca bmw jechał ponad 250 km/h. Po zderzeniu z nim rodzina spłonęła

Z ustaleń policji wynika, że Sebastian M. prowadził bmw z prędkością ponad 250 km/h w chwili zdarzenia. Patryk Szulc zwrócił uwagę, że pojazd pokonywał 70 metrów na sekundę, przez co mógł zbliżyć się do samochodu rodziny w dwie sekundy, co zmniejszało szanse na jakąkolwiek reakcję. Kiedy auto ofiar rozbiło się o bariery, stanęło w ogniu. - Najprawdopodobniej doszło do rozerwania zbiornika z paliwem i zapłonu tego paliwa. Mnie się wydaje, że w środku było co najmniej 800 stopni Celsjusza - przekazał rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak.

- Sebastian M. siedział obok tego samochodu, nie zwracał za bardzo uwagi na płonącą kię i na dramat, który rozgrywał się 200 metrów wcześniej - wskazywał Patryk Szulc.