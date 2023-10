Minister Mariusz Kamiński zabrał głos w sprawie wypadku na autostradzie A1. Szef MSWiA stwierdził, że Sebastian M. to "bezmyślny idiota", który nie uniknie odpowiedzialności za doprowadzenie do tragicznej śmierci trzech osób. Kamiński zaprzeczył również medialnym doniesieniom o powiązaniach kierowcy bmw z policją .

Mariusz Kamiński o Sebastianie M.: Przestępca, który 260 km/h pruł autostradami, stanie przed sądem

6 października Mariusz Kamiński odniósł się do sprawy Sebastiana M. - Nie będzie żadnych przeszkód formalnych, żeby ten przestępca, ten bezmyślny idiota, który 260 km/h pruł polskimi autostradami, doprowadzając do tragicznej śmierci trzech osób, w tym małego dziecka, poniósł wszelkie konsekwencje. Niedługo będzie w Polsce i stanie przed sadem - powiedział minister spraw wewnętrznych, cytowany przez portal warszawa.tvp.pl.

Kamiński powiedział, że służby "cały czas były bardzo blisko zatrzymania" Sebastiana M. po jego ucieczce z Polski. Szef MSWiA zaznaczył, że odnalezienie kierowcy bmw w Zjednoczonych Emiratach Arabskich było możliwe dzięki współpracy lokalnej policji ze stroną polską. - To przyniosło oczekiwany efekt. Ten człowiek jest w rękach policji, a za chwilę będzie wydany naszym władzom - przekazał szef MSWiA.

Wypadek na A1. Mariusz Kamiński wyjaśnił, dlaczego nie zatrzymano kierowcy bmw szybciej

Minister spraw wewnętrznych tłumaczył, dlaczego kierowca bmw został zatrzymany tak późno. - To kwestia skomplikowanych procedur międzynarodowych. Oczywiście od razu uruchomiliśmy Interpol, ale często jest tak, że w niektórych krajach wymagane są jeszcze decyzje państw lokalnych potwierdzających czerwoną notę Interpolu, która została wystawiona dzięki działaniom polskiej policji - mówił Kamiński, co nie wyjaśnia, dlaczego policja i prokuratura nie zatrzymały Sebastiana M. od razu po tragicznym wypadku, choć było wiadomo, że brał w nim udział.

Minister zrelacjonował działania podejmowane przez służby podczas pobytu Sebastiana M. w Turcji. - Poinformowaliśmy władze tureckie, potrzebna była zgoda ministra sprawiedliwości Turcji na bezpośrednie zatrzymanie go na tym terytorium. Niestety godzinę za późno dostaliśmy tę zgodę, a on już był w samolocie i leciał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich - poinformował Mariusz Kamiński.

Mariusz Kamiński też zaprzecza powiązaniom łódzkich policjantów z Sebastianem M.

Mariusz Kamiński, podobnie jak wcześniej policja, też zaprzeczył medialnym doniesieniom o powiązaniu sprawcy wypadku na A1 z łódzkimi policjantami. Jak pisaliśmy, funkcjonariusze skomentowali pojawiające się w mediach informacje o policjantach mających to samo nazwisko, co Sebastian M. Jeden (Roman) z łódzkiej drogówki, drugi (Robert) - z wydziału kryminalnego.

"Nie jest prawdą, że kierujący BMW jest powiązany rodzinnie z policjantami lub politykami jakiejkolwiek partii, a więc stanowczo podkreślamy, że nie jest to policjant, syn czy siostrzeniec lub bratanek policjanta" - przekazała policja. W policyjnym komunikacie stwierdzono też, że "rzekomy wujek" kierowcy bmw "to osoba niezwiązana rodzinnie, która odeszła z policji około 13 lat temu", a inny z wymienianych funkcjonariuszy "choć posiada takie samo nazwisko, nie jest spokrewniony" z Sebastianem M.