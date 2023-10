Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 października na terenie domu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Strzegomiu (woj. dolnośląskie). Z przyklasztornej groty, która niewidoczna była z ulicy, skradziono figurę Matki Boskiej. Następnie, jak poinformował świdnicki biskup Marek Mendyk, wizerunek Maryi "powieszono niczym wisielca na pobliskim rusztowaniu".

Strzegom. Wandale ukradli figurę Maryi. Odnaleziono ją powieszoną "niczym wisielec"

"Jako ludzie wierzący z ubolewaniem patrzymy na ten akt wandalizmu. Doznajemy dziś obrazy naszych uczuć religijnych, smutku, zażenowania i poczucia naruszenia godności. Zwłaszcza że doszło do niego na początku miesiąca poświęconego Matce Bożej i modlitwie różańcowej" - napisał w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie Diecezji Świdnickiej. W związku ze sprawą duchowny zaapelował do wiernych o "dar modlitwy, aby więcej nie dochodziło do podobnych sytuacji". Z kolei w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia powieszonej w Strzegomiu Maryi.

"Ekspiację podjęły już siostry elżbietanki. W duchu solidarności dołączmy się do nich, a naszym orędownikiem niech będzie św. Michał Archanioł. Niech modlitwa za jego wstawiennictwem podczas nabożeństw różańcowych będzie naszą odpowiedzią na zło wymierzone wobec Królowej Różańca Świętego. W pierwszą sobotę miesiąca wynagradzajmy Maryi za uczynioną zniewagę" - zaznaczył biskup w komunikacie.

Strzegom. Policja zatrzymała sprawców. Nastolatkom grozi do 2 lat pozbawienia wolności

Według doniesień "Gazety Wrocławskiej" policja zatrzymała dwóch nastolatków. Siedemnastolatkowi i osiemnastolatkowi postawiono zarzut znieważenia przedmiotu czci religijnej i naruszenia miru domowego. Zgodnie z artykułem 196 Kodeksu karnego, "kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych" może podlegać karze nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.