Donald Tusk zapowiedział, że 9 października będzie uczestniczył w debacie wyborczej organizowanej przez Telewizję Polską. Lider Koalicji Obywatelskiej zaapelował do Jarosława Kaczyńskiego, by ten również wziął w niej udział. Prezes PiS oświadczył jednak, że tego nie zrobi, a 10 minut później rozpoczęło się główne wydanie "Wiadomości" TVP. W jednym z materiałów zarzucano Donaldowi Tuskowi uciekanie przed niewygodnymi pytaniami.

REKLAMA

Zobacz wideo Co politycy mają zamiar zrobić z bezdomnością?

"Wiadomości" zarzucają Tuskowi "haniebne, kłamliwe insynuacje" wobec pracowników TVP

5 października wieczorne wydanie "Wiadomości" prowadziła Danuta Holecka. - Segreguje media na te dla siebie przyjazne i na te, które mogą mu zadać niewygodne pytania. Z tymi drugimi rozmawiać nie chce, a gdy słyszy coś, co mu się nie podoba, próbuje zdyskredytować. Donaldowi Tuskowi nie jest już śpiewane "sto lat" w studiu Telewizji Polskiej, bo nie od tego są media publiczne. Są za to od zadawania pytań w imieniu milionów Polaków - stwierdziła Holecka, zapowiadając materiał o Tusku.

W materiale Adriana Boreckiego pokazano, jak Donald Tusk zapytał pracowników TVP próbujących porozmawiać z liderem KO, "dlaczego panowie przychodzą nietrzeźwi do pracy". Reporter pojechał na komisariat, gdzie badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Następnie stwierdzono, że słowa Donalda Tuska to "haniebne, kłamliwe insynuacje". - Jeśli tak robicie to na co dzień, na trzeźwo, tym gorzej to o was świadczy - odparł Tusk.

- To nie Donald Tusk decyduje, kto jest dziennikarzem, a kto nie. Szef Platformy Obywatelskiej zdaje się tęsknić za czasami, kiedy zadawane mu były tylko pytania łatwe, miłe i przyjemne. A tych poważnych, o migracje czy reset z Rosją, przybywa - powiedział na zakończenie materiału Borecki.

Donald Tusk zachęcił Jarosława Kaczyńskiego do debaty w TVP, ale prezes PiS wybrał Przysuchę

Jak informowaliśmy, 5 października tuż po godzinie 19 Donald Tusk zwrócił się na Twitterze do Jarosława Kaczyńskiego. "Do zobaczenia na debacie, Jarku. Tylko nas nie zawiedź" - napisał Tusk. Kaczyński odpowiedział przewodniczącemu PO kilkanaście minut później. Stwierdził, że nie pojawi się na debacie TVP, bo w tym czasie pojedzie do miejscowości Przysucha.

- Muszę się z państwem podzielić pewnym dylematem. Dostałem właśnie teraz, jak jechałem do Kazimierzy, takie pytanie, czy wezmę udział w debacie m.in. z Tuskiem. Ale mam już zapowiedziane spotkanie w Przysusze w sprawie wsi, w sprawie bezpiecznej wsi. Pytanie co wybrać - czy rozmowę z kłamczuchem... Właśnie! I jeszcze do tego z człowiekiem zupełnie zależnym od innych. Wiadomo od kogo. Żeby to chociaż był Weber [szef Europejskiej Partii Ludowej - red.]. No ale on? No i jednak wybrałem Przysuchę - powiedział Kaczyński.

Kaczyński boi się debaty z Tuskiem. Nawet w TVP

Nie od dziś wiadomo, że Jarosław Kaczyński od lat unika debaty z Donaldem Tuskiem, od chwili, gdy w 2007 r., na dziewięć dni przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi, spotkali się w studiu TVP. Ta debata przeszła do historii polskiej polityki i do dziś uważa się, że jej przebieg wpłynął na ostateczny wynik głosowania - wybory wygrała Platforma Obywatelska. Jak wyglądała ta debata, przypominamy w tekście: "Dla mnie ciebie zabić, to jak splunąć", "Mów mi Donek". Co stało się na słynnej debacie Tusk-Kaczyński?. Od tego czasu Kaczyński tchórzy przed starciem na żywo z liderem KO. Nawet wtedy, kiedy - jak to będzie podczas poniedziałkowej debaty (g. 18.30) w prorządowej TVP - jasne jest, że odbędzie się ona na warunkach PiS. I pomimo tego, że - jak mówią sondaże - 70 proc. Polaków uważa, że powinno dojść do debaty prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z przewodniczącym PO Donaldem Tuskiem.