Onet: TVP zrobiło z Holeckiej i Adamczyka milionerów. "Podpisali też deklarację apolityczności"

W piątek Onet ujawnił "stawki, które inkasują czołowe twarze partyjnej propagandy PiS". Jak podkreśla portal, Danuta Holecka i Michał Adamczyk mają podpisane po dwie umowy z Telewizją Polską. Z jednej z nich ma wynikać, że są oni zatrudnieni jako osoby fizyczne, których wynagrodzenie w ostatnich latach wahało się między 5 tys. a 10 tys. złotych. Portal informuje, że czołowi prowadzący "Wiadomości" TVP mają też własne jednoosobowe działalności, z którymi nadawca publiczny podpisuje dodatkowe umowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Gawkowski: TVP trzeba zmienić, a nie likwidować

Onet: TVP może wypłacić Holeckiej maksymalnie ponad 4 mln zł netto w niespełna pięć lat

We wrześniu 2020 roku firma D.D.H. Studio "V" Danuty Holeckiej miała podpisać z Telewizją Polską umowę na prowadzenie przez nią "Wiadomości" 10-11 razy w miesiącu. Dokument opiewał na 46 tys. złotych netto i wszedł w życie wstecznie - obowiązywał od 1 sierpnia 2020 roku i skończył się 31 stycznia bieżącego roku.

W sumie Holecka miała przez ten czas zarobić niemal 1,4 mln złotych, choć w umowie znalazł się też zapis, że wraz z innymi dodatkami "łączna wartość umowy (…) nie przekroczy kwoty 2 072 550,00 złotych (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych)". Te ponad 2 mln maksymalnej gaży to kwota netto

- podkreśla Onet. Od początku lutego obowiązuje nowa umowa między Telewizją Polską a D.D.H. Studio "V". Według niej Danuta Holecka ma prowadzić "Wiadomości" 9-11 razy i dostawać za to 50 tys. złotych netto miesięcznie. Łącznie od 1 lutego 2023 do 31 lipca 2025 roku ma zarobić 1,5 mln złotych netto. "Holecka może z dodatkami zainkasować ponad 2 miliony netto. W sumie TVP może jej wypłacić maksymalnie ponad 4 mln zł netto w niespełna pięć lat" - zaznacza portal.

4 mln złotych w pięć lat. Tyle zarabiać ma w Telewizji Polskiej Michał Adamczyk

Onet informuje też, że podobnie kwestia zarobków wygląda u Michała Adamczyka. Od początku sierpnia 2020 do końca stycznia 2023 roku TVP miało podpisaną umowę z jego jednoosobową firmą Mediami. Zgodnie z dokumentem za prowadzenie "Wiadomości" około 10 razy w miesiącu miał dostawać 43 tys. złotych netto. Dodatkowo raz w tygodniu miał prowadzić program "Strefa starcia". Za to łącznie prezenter miał otrzymać prawie 1,3 mln złotych, a razem z dodatkami - nawet 2 mln.

Portal podkreśla, że od połowy marca Adamczyk zawarł podobną umowę, tyle że opiewająca na 47 tys. złotych netto miesięcznie. "Przez 2,5 roku umowy dostanie z TVP minimum 1,4 mln zł netto, a z dodatkami - ponad 1,8 mln zł netto. W sumie - niemal tak jak Holecka - Adamczyk może w pięć lat zarobić prawie 4 mln złotych netto" - zauważa serwis.

"W ciągu pięciu lat czwórka prezenterów może zainkasować prawie 12 mln złotych"

Onet ujawnił też zarobki Edyty Lewandowskiej. Jej firma Elmedia między lutym 2021 a styczniem 2022 roku miała zarobić prawie pół miliona zł netto, a z rozmaitymi dodatkami mogło to być nawet ponad 900 tys. złotych netto. Dzięki kolejnej umowie (luty 2022 - styczeń 2024) ma zainkasować niemal milion złotych, a z dodatkami - nawet ponad 1,2 mln zł netto.

Jesienią poprzedniego roku do grona prowadzących "Wiadomości" dołączyła Marta Kielczyk. Onet zaznacza, że miesięcznie zarabia ona 42 850 złotych netto. To by oznaczało, że do września przyszłego roku zarobi minimum milion złotych netto, a z dodatkami może to być ponad 1,6 mln zł netto. Jak podkreśla portal:

W sumie w ciągu pięciu lat wspomniana czwórka prezenterów może zainkasować prawie 12 mln złotych. Każdy z nich, wraz z umową, podpisał kartę etyczną TVP, a także deklarację apolityczności.

Przypomnijmy, każdego roku media publiczne otrzymują około 3 mld złotych z państwowych pieniędzy.

***