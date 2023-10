W województwie podkarpackim znów pojawiają się duże grupy osób z innych krajów, które przyjeżdżają do Polski zbierać grzyby. Taka sytuacja ma miejsce chociażby pod Duklą koło Krosna, gdzie leśny parking nocą zapełnia się autokarami z rumuńskimi rejestracjami. Podróżni rozpalają ogniska i rozbijają namioty, a o świcie ruszają w głąb lasu.

Grzybiarze z Rumunii znów szturmują polskie lasy. "Nie mamy z nimi szans. Trzeba szukać innych miejsc"

Polscy grzybiarze w rozmowie z "Faktem" dodają, że przyjezdni formują jedną linię i w takim szyku przeczesują polskie lasy, zbierając wszystko, co rośnie na ich drodze. A w lasach, do których docierają, ma być pełno borowików, podgrzybków, rydzy i gąsek. Tych jednak nie starcza już dla polskich grzybiarzy, którzy rezygnują ze zbiorów.

- Nie mamy z nimi szans. Trzeba szukać innych miejsc - powiedziała "Faktowi" kobieta, która mieszka w przygranicznym Barwinku. - To prawdziwa inwazja. Nie mamy szans - dodaje kolejna osoba. Miejscowi narzekają na duże grupy grzybiarzy z Rumunii i podejrzewają, że prowadzą oni nielegalne zbiory przemysłowe. Problem w tym, że trudno znaleźć na to dowody. W 2020 roku zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez rumuńskich zbieraczy uprawiających zbiór na skalę przemysłową złożyło Nadleśnictwo Dukla. - Z postanowienia prokuratury w tej sprawie wynika, że ich działania nie noszą znamion przestępstwa - tłumaczył wówczas Zbigniew Żywiec.

Policja i Straż Leśna kontrolują miejsca, w których pojawiają się grzybiarze

Do kontroli pod Duklą włączyła się policja. Na leśnym placu funkcjonariusze naliczyli aż 120 cudzoziemców. - Sprawdzaliśmy dokumenty oraz stan technicznych samochodów, również sposób pozyskiwania grzybów i przestrzegania przepisów porządkowych - przekazał podkomisarz Paweł Buczyński z policji w Krośnie w komunikacie. "Samochody wypełnione były pustymi skrzynkami oraz sprzętem biwakowym" - dodano w oświadczeniu. Grzybiarze z Rumunii nie dostali jednak żadnego mandatu.

Inaczej zakończyły się kontrole w minioną niedzielę, gdy strażnicy leśni z nadleśnictw Dukla, Kołaczyce i Strzyżów prowadzili patrole w ramach akcji "Jesień 23". Nałożyli wówczas trzy mandaty na łączną kwotę 1200 zł. Obywatele Rumunii złamali bowiem zakaz wjazdu do lasu w Barwinku i Daliowej.

- Zbieranie grzybów nie jest zabronione i może to robić każdy, oczywiście pod warunkiem przestrzegania zasad panujących w lesie. Nasze zastrzeżenia do tej grupy turystów dotyczą łamania zakazów wjazdu samochodami, zaśmiecania oraz płoszenia zwierzyny swoim głośnym zachowaniem. W każdym takim przypadku staramy się reagować i wciągać konsekwencje - przekazał rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Edward Marszałek. Jeden z kontrolowanych miał powiedzieć leśnikom, że przyjeżdżają na Podkarpacie, bo "po prostu lubią polskie grzyby". Warto dodać, że na zbiór przemysłowy grzybów trzeba podpisać umowę z Lasami Państwowymi.