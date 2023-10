Ekstradycja Sebastiana M. do Polski. Kierowca BMW ma podwójne obywatelstwo. Jest reakcja Niemiec

W połowie września Sebastian M. miał spowodować wypadek na autostradzie A1. W zdarzeniu zginęła trzyosobowa rodzina - Martyna, Patryk i ich pięcioletni syn Oliwier. 32-latek niedługo po tym uciekł z kraju. Został zatrzymany dopiero w środę 4 października w Dubaju. Teraz czeka na ekstradycję do Polski. Jego obrońca, mecenas Bartosz Tiutiunik, przekazał, że cała procedura może potrwać od miesiąca do nawet kilku miesięcy.

Wypadek na A1. Sebastian M. zatrzymany "normalnie w hotelowym pokoju"

W sprawie samego zatrzymania kierowcy BMW pojawiają się jednak rozbieżności. Krzysztof Rutkowski, który też go szukał, stwierdził, że mężczyzna miał posługiwać się "fałszywym dokumentem". - Paszport niemiecki był wystawiony na inną osobę. Udało mu się prześlizgnąć na tym paszporcie z Niemiec do Dubaju - powiedział Wirtualnej Polsce.

Z kolei adwokat 32-latka podkreślił, że "według jego informacji Sebastian M. nie posługiwał się fałszywym paszportem". - Dokumentem, którym się posługiwał, był paszport wydany w Niemczech. Jest bowiem również obywatelem Niemiec - zauważył obrońca mężczyzny. - Został on zatrzymany normalnie w hotelowym pokoju, gdzie był zarejestrowany na własne dane, na własne imię i nazwisko - dodał.

Sebastian M. ma podwójne obywatelstwo. Niemiecki MSZ o jego ekstradycji

W tej sprawie Wirtualna Polska zwróciła się więc do niemieckiego MSZ. Resort przekazał, że "postępowanie przygotowawcze w sprawie posługiwania się sfałszowanym dowodem osobistym musiałoby zostać wszczęte przez właściwą prokuraturę kraju związkowego. Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest o tym informowane i nie ma wpływu na takie postępowanie przygotowawcze". Odniósł się też do kwestii ekstradycji Sebastiana M. "Ekstradycja ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski odbywa się na podstawie umowy ekstradycyjnej lub prawa krajowego ZEA. Nawet gdyby osoba ścigana posiadała obywatelstwo niemieckie, Niemcy nie odgrywałyby żadnej roli w postępowaniu - poza opieką konsularną ze strony ambasady" - podkreśliło niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby obywatel państwa członkowskiego UE został poddany ekstradycji przez inne państwo członkowskie do państwa trzeciego, tj. gdyby np. obywatel Niemiec został poddany ekstradycji z Polski do ZEA" - wyjaśniło MSZ.

Wypadek na A1 z udziałem BMW. Zginęła trzyosobowa rodzina

Do tragicznego wypadku na A1 doszło 16 września w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Zginęła wówczas cała rodzina: Martyna, Patryk i ich pięcioletni syn Oliwier. Początkowo policja nie ujawniała, że w zdarzeniu mógł brać udział inny pojazd. Dopiero internauci, którzy w mediach społecznościowych masowo udostępniali filmy świadków zdarzenia, skłonili służby do zabrania głosu w sprawie.

W efekcie po dwóch tygodniach od wypadku policja wydała list gończy za Sebastianem M., który miał 16 września jechać z prędkością co najmniej 253 km/h i przyczynić się do wypadku na A1. Wcześniej poinformowano natomiast, że 32-latkowi postawiono zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nieoficjalnie media przekazały, że mężczyzny już wtedy mogło nie być w kraju. Według doniesień Sebastian M. miał przebywać na Dominikanie, z którą Polska nie ma podpisanej umowy ekstradycyjnej. Ostatecznie znalazł się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Został zatrzymany w środę. Tego samego dnia rano media obiegła informacja, że adwokat mężczyzny złożył wniosek o list żelazny dla swojego klienta.

We wtorek rodzina ofiar tragicznego wypadku na A1 złożyła do prokuratury wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej czynu, za który ścigany był Sebastian M. Bliscy zmarłych chcą, by czyn popełniony przez 32-latka uznać za zabójstwo.

