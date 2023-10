Aleksander Kwaśniewski opowiedział w rozmowie z "Super Expressem" o swoich problemach zdrowotnych. Dolegliwości pojawiły się u byłego prezydenta w lipcu po niewielkim zabiegu usprawniającym kolano przed sezonem narciarskim. Zdaniem polityka, to wtedy do jego kolana dostała się groźna bakteria.

Aleksander Kwaśniewski zmaga się z groźną bakterią. "Zjadłem kilogramy najróżniejszych antybiotyków"

Początkowo nic nie wskazywało, że w wyniku zabiegu stan byłego polityka ulegnie pogorszeniu. - Wyszedłem z kliniki o własnych siłach, jako człowiek zdrowy, a dwie godziny później już nie mogłem wstać z fotela! Musiałem prosić mojego oficera ochrony, żeby kupił mi kule - przekazał Aleksander Kwaśniewski. Ponadto mimo upływającego czasu, dolegliwości nie ustępowały szybko. - Walka z tą groźną bakterią trwała kolejny miesiąc, podczas którego zjadłem kilogramy najróżniejszych antybiotyków, żeby dowiedzieć się, który będzie odpowiedni - stwierdził.

Aleksander Kwaśniewski jest w trakcie odbywania podwójnej rehabilitacji. Jedna z nich obejmuje kolano, żeby odzyskać sprawność. Natomiast druga jest rekonwalescencją organizmu po kuracji antybiotykowej, która była, zdaniem byłego prezydenta, bardzo obciążająca.

Aleksander Kwaśniewski nie zamierza rezygnować z nart. "Zrobię wszystko, żeby jeszcze pojeździć"

Obecnie były polityk jest w stanie pokonać zaledwie kilka metrów bez kul, ale nie zamierza się poddać. Aleksander Kwaśniewski przekazał, że pomimo trudności zamierza wrócić do jazdy na nartach. - Mam bardzo dobrego rehabilitanta. Niedługo zostawię kule i przestanę odczuwać ból. Może nie zacznę tego sezonu narciarskiego wcześnie, ale zrobię wszystko, żeby jeszcze na nartach pojeździć - powiedział.

Aleksander Kwaśniewski nie zrezygnował także z aktywności medialnej, dzięki czemu ostatnimi czasy pojawiły się informacje na temat jego stanowiska po wyborach, o ile wygra je opozycja. Były prezydent oznajmił, na kogo zamierza zagłosować. - Jeżeli chodzi o wybory do Senatu, to sprawa jest jasna, wybieram Magdalenę Biejat. To młoda, energiczna kobieta, która jest bardzo zdolnym politykiem. Z kolei w wyborach do Sejmu mam jeszcze dylemat. Moim kandydatem będzie lider listy Lewicy Adrian Zandberg lub mój były pracownik Piotr Gadzinowski - wyjawił Kwaśniewski.