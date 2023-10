Polanów pod Koszalinem. Na dwoje dzieci spadła blacha. Próbowała osłonić je przedszkolanka

Do zdarzenia doszło we wtorek (3 października) w Gminnym Przedszkolu w Polanowie pod Koszalinem (województwo zachodniopomorskie). Grupa 17 dzieci w wieku od dwóch i pół roku do trzech lat wychodziła pod opieką przedszkolanek na spacer. W chwili zdarzenia część dzieci przebywała jeszcze w budynku, podczas gdy pozostałe wyszły już na zewnątrz.

Wypadek w przedszkolu pod Koszalinem. Blacha spadła na dwoje dzieci. Próbowała ochronić je przedszkolanka

Niespodziewanie na dwoje obecnych przed budynkiem dzieci spadła blacha. - W tym czasie trwały prace dekarskie, było wymieniane poszycie dachu. W momencie, gdy robotnicy spuszczali na linach element blachy, wiatr zawiał i ta blacha się obsunęła, uderzając w dwoje dzieci. One zostały poszkodowane, jedno miało uraz głowy i twarzy. Poszkodowana została też jedna z opiekunek, która widząc spadającą blachę, chciała ją odepchnąć. Kobieta ma uraz ręki - relacjonowała Polskiej Agencji Prasowej aspirantka Izabela Sreberska.

Poszkodowane przedszkolaki zostały przetransportowane do szpitala, który opuściły już dzień później. U dzieci stwierdzono obrażenia powodujące naruszenie czynności narządu ciała poniżej siedmiu dni. W związku z tym wszczęte zostało postępowanie o narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wielu osób. Jak dotąd ustalono, że pracownicy budowlani, którzy operowali blachą, byli trzeźwi. W toku śledztwa przesłuchani zostaną rodzice wszystkich dzieci. Śledczy zasięgną także opinii biegłego w zakresie BHP. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.

Wpadł do studni na terenie przedszkola. Tragiczny finał reanimacji czterolatka z placówki w Zabierzowie

O wiele tragiczniejszy finał miał wypadek, do którego doszło w ostatnich dniach września na terenie przedszkola w Zabierzowie (województwo małopolskie). Czteroletni podopieczny placówki w niewyjaśnionych okolicznościach wpadł do studni. Chłopiec zniknął z oczu przedszkolanek podczas zabawy z innymi dziećmi na placu zabaw. Mimo sprawnej akcji ratunkowej i podjęcia przez ratowników medycznych kilkudziesięciominutowej reanimacji, życia czterolatka nie udało się uratować. Prowadzone obecnie śledztwo wykaże, czy zbiornik był odpowiednio zabezpieczony oraz czy wychowawczynie prawidłowo sprawowały opiekę nad przedszkolakami.