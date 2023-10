Miał przyjść pijany na egzamin na prawo jazdy. Teraz na przez wiele lat może nie wsiąść za kółko

Do niecodziennego incydentu doszło w środę (4 października) na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile (województwo wielkopolskie). Mieszkaniec powiatu wałeckiego przyjechał na miejsce celem wzięcia udziału w państwowym egzaminie praktycznym na prawo jazdy. Niespodziewanie miało okazać się, że 30-latek podszedł do niego pod wpływem alkoholu.

Skandal na terenie WORD-u w Pile. 30-latek miał przyjść pijany na egzamin na prawo jazdy

Prawda o stanie egzaminowanego mężczyzny wyszła na jaw podczas wykonywania przez niego manewrów na placu. Egzaminator, który wyczuł woń alkoholu od 30-latka, niezwłocznie przerwał egzamin i powiadomił o tym fakcie dyżurnego pilskiej jednostki. Przybyły na miejsce patrol z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadził na mieszkańcu powiatu wałeckiego badanie alkomatem. Wykazało ono, że mężczyzna w chwili podejścia do egzaminu miał ponad pół promila alkoholu w organizmie.

Chciał zdać pierwszy raz prawo jazdy. Za wcześniejsze "przygotowanie" grozi mu wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów

30-latek nie posiadał wcześniej prawa jazdy. W konsekwencji swojego stanu nie został dopuszczony do dalszej części egzaminu. - Przyznał, że faktycznie spożywał alkohol do późnych godzin nocnych poprzedniego dnia - przekazała w rozmowie z serwisem TVN 24 starsza sierżant Magdalena Mróz z pilskiej policji. Mężczyzna niebawem usłyszy zarzut jazdy samochodem pod wpływem alkoholu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Sąd może nałożyć na niego również wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów i wysoką grzywnę.