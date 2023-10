Kalisz. Akt oskarżenia przeciw zakonnicy, która znęcała się nad dziećmi

W listopadzie 2022 roku informowaliśmy o sprawie zakonnicy, która miała znęcać się nad dziećmi - uczniami Szkoły Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu. Jeden z rodziców powiadomił policję o tym, że zakonnica - nauczycielka religii - znęca się psychicznie i fizycznie nad jego dzieckiem.

Z aktu oskarżenia wynika, że zakonnica miała między innymi szarpać dzieci, wbijać im paznokcie, straszyć je szatanem i pobytem w domu dziecka wbijając im paznokcie. Tych czynów nauczycielka religii miała dopuszczać się wobec sześciorga dzieci. "Do czynów tych dochodziło między wrześniem a listopadem 2022 roku, w krótkich odstępach czasu, będąc nauczycielem w jednej ze szkół na terenie Kalisza, w trakcie prowadzonych lekcji w klasie trzeciej naruszyła nietykalność cielesną szóstki małoletnich uczniów, co miało postać szarpania za ręce, ciągnięcia za przedramię, wbijanie paznokci, szarpania za ucho, a także złapania i ściskania za ramię" - mówił Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kaliszu, którego cytuje portal o2.

Zakonnica nie przyznała się do winy. Po ujawnieniu sprawy wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu. Potwierdziła, że dochodziły sygnały, że zakonnica ma być agresywna wobec uczniów. Nie wpłynęła jednak żadna oficjalna skarga, a od tego szkoła uzależniała podjęcie działań. Podobne stanowisko przyjął rzecznik prasowy diecezji kaliskiej ks. Przemysław Kaczkowski. Jak wówczas tłumaczył, nikt nie zgłosił do kurii zażalenia na nauczycielkę.

Do sprawy odniosła się także rzeczniczka Sióstr Najświętszej Rodziny. W komunikacie przesłanym wtedy redakcji Gazeta.pl czytamy, że doniesienia medialne w sprawie katechetki z Kalisza "są nieprawdziwe". "W związku z pojawiającymi się informacjami na temat siostry zakonnej ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu informujemy, że: Siostra katechetka nie przyznała się do zarzucanych jej medialnie czynów i nie przebywa obecnie na urlopie zdrowotnym" - wskazano. Zakonnicy za zarzucane jej czyny grozi kara do dwóch lat więzienia.

