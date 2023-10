Za rządów PiS kolejki do lekarzy wydłużyły się dwukrotnie. Nawet 532 dni oczekiwania na wizytę

Portal SwiatPrzychodni.pl przygotował raport, w którym porównuje średni czas oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów w 2023 roku do stanu sprzed ośmiu lat, czyli z roku 2015. Z opublikowanych informacji wynika, że okres czekania na pierwszą wizytę w placówce działającej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) uległ znaczącej zmianie. Bynajmniej nie takiej, która cieszyć może pacjentów.

NFZ. Czas oczekiwania na konsultację z lekarzem specjalistą za rządów PiS wzrósł niemal dwukrotnie

Opublikowany raport wykorzystywał informacje udostępniane oficjalnie przez placówki NFZ w miastach wojewódzkich i ich najbliższych okolicach oraz obejmował wyłącznie przypadki, które nie wymagały natychmiastowej interwencji lekarza specjalisty. Dane zawarte w publikacji obejmują czas rządów Prawa i Sprawiedliwości, a przedstawiona analiza wskazuje, że średni czas oczekiwana na konsultację wydłużył się w tym okresie prawie dwukrotnie.

Średnia z mediany czasu oczekiwania w 2015 roku wynosiła 84 dni. Obecnie jej wartość wynosi 164 dni. Według informacji zawartych w raporcie najznaczniej wzrósł czas oczekiwania na wizytę u gastrologa. W roku 2015 na konsultację z tym specjalistą trzeba było czekać przeciętnie 120 dni. Obecnie termin wizyty zostaje średnio wyznaczony na 301 dni wprzód. Wiele ponad trzykrotnie wydłużył się również czas oczekiwania na wizytę u dermatologa. Obecnie wynosi on 76 dni. Osiem lat temu pacjenci musieli czekać na nią przeciętnie 21 dni.

Wydłużeniu uległy również średnie kolejki do pozostałych specjalistycznych przychodni, które zostały uwzględnione w raporcie. Z wyników raportu wynika, że pacjenci dłużej zaczekają również między innymi na konsultację z endokrynologiem (309 dni), okulistą (194 dni), ortopedą (100 dni), oraz laryngologiem (47 dni).

Kolejki do lekarzy NFZ. Drastyczny wzrost czasu oczekiwania na specjalistów w Szczecinie

Raport SwiatPrzychodni.pl przyjrzał się również szczegółowo wzrostom przeciętnego czasu oczekiwania w określonych miastach wojewódzkich. Według opublikowanych informacji kolejki do lekarzy specjalistów najbardziej wydłużyły się w Szczecinie. Średnia z median czasu oczekiwania na wizytę w 2015 roku wynosiła w tym mieście 55 dni. Do 2022 roku jej wartość wzrosła do 220 dni. Najbardziej wydłużyły się kolejki do gastrologów. W stolicy województwa zachodniopomorskiego na wizytę u tego specjalisty trzeba obecnie czekać średnio 532 dni, gdy w 2015 rok średni czas oczekiwania wynosił jeszcze 90 dni. Najdłuższe kolejki utrzymują się ponadto w Olsztynie (232 dni), Opolu (222 dni) i Wrocławiu (216 dni). Najkrócej na wizytę w przychodni NFZ czekają natomiast mieszkańcy Lublina (65 dni), Rzeszowa (81 dni) i Kielc (106 dni).

Wyniki raportu jednoznacznie wskazują na wydłużenie kolejek do lekarzy specjalistów. Nie przeszkadzało to jednak politykom partii rządzącej w deklarowaniu, że sytuacja polskiej medycyny znacząco poprawiła się od czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Stwierdzenia takie padły między innymi podczas wystąpienia Mateusza Morawieckiego w zakładzie zdrowotnym w Przytyku, które odbyło się 20 września tego roku. - Dziś mamy łącznie 24 tysiące więcej lekarzy i stomatologów niż w czasach Platformy Obywatelskiej. To jest realny efekt rządów Prawa i Sprawiedliwości - zachwalał premier rządy swojego stronnictwa. Morawiecki twierdził również, że skracanie czasu oczekiwania na wizytę jest proporcjonalne do wzrostu liczby lekarzy. - W czasach Platformy bardzo często te kolejki się wydłużały. Na niektóre operacje trzeba było czekać ponad rok, na niektóre ponad dwa lata. Teraz one się skracają - podkreślał premier.