CBA weszło do jej gabinetu. Pacjentki ginekolożki są przesłuchiwane przez służby. "W tym kraju nie obowiązuje nic"

W poniedziałek 9 stycznia 2023 roku agenci CBA niespodziewanie wkroczyli w trakcie godzin otwarcia do gabinetu ginekolożki Marii Kubisy i zabrali stamtąd dokumentację medyczną pacjentek, obejmującą blisko 30 lat pracy gabinetu, jej kalendarz oraz telefon. Wszystko w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, które dotyczy udzielenia pomocnictwa w dokonaniu nielegalnej aborcji. Jak opisuje TVN, nazwisko dr Kubis miało pojawić się podczas kontroli korespondencji w innej sprawie. Miało chodzić o pomoc w przerwaniu ciąży. Ginekolożka jednak stanowczo temu zaprzecza.

Dr Kubisa: Jak kobiety w Polsce mają zachodzić w ciąże w tych warunkach?

W środę 5 października "Uwaga!" TVN wyemitował odcinek o sprawie dr Marii Kubisy. - Funkcjonariusze tutaj weszli [do gabinetu], rzucili się do szuflad, szafek i dokumentów. Wybierali dokumenty i je wyrzucali. (...) Zostałam w gabinecie samiuteńka i sześciu ludzi uzbrojonych w ostrą broń. Opróżnili mi gabinet - opowiada Maria Kubisa w materiale TVN.

- Poinformowałam pacjentki, że decyzją prokuratury w Szczecinie zostały zabrane wszystkie karty pacjentek od 1996 roku. Napisałam zgodnie z prawdą, że nie wiem, gdzie teraz są, kto do nich ma wgląd, ani czego w nich szukają - mówiła dr Kubisa. Jedna z pacjentek, której zabrano dokumentację, powiedziała: - Poczucie, że ktoś w tym grzebał, że ktoś to czytał, było potworne. Pamiętam, że miałam podobne uczucie, kiedy włamali mi się do domu - mówi pani Magda, która nagłośniła sprawę. - Jak kobiety mają w Polsce rodzić dzieci? Jak mają zachodzić w ciążę w tych warunkach? Przecież to jest niemożliwe - mówi ginekolożka.

Funkcjonariusze po dwóch miesiącach zwrócili karty pacjentek, jednak nie oddali telefonu i notesów z wynikami ich badań. Dr Kubisa nie została do dzisiaj przesłuchana. Nie jest stroną w żadnym toczącym się przesłuchaniu. Natomiast jej pacjentki są wzywane w charakterze świadka.

- Pani policjantka powiedziała, że wzywa mnie jako świadka w przesłuchaniu przeciwko pani doktor. Pytałam w jakiej sprawie, ale pani policjantka nie odpowiedziała mi na to pytanie. Powiedziała, że dowiem się wszystkiego na komendzie - mówi pani Agnieszka, która była u dr Kubisy na jednej konsultacji. - Pani policjantka wzięła notes, który mi pokazała i było tam moje imię, nazwisko i numer telefonu. To była podstawa do tego, żeby mnie wezwać na przesłuchanie. To nie powinno w ogóle się wydarzyć. Jeżeli mamy zabieraną całą dokumentację lekarską, to już w tym kraju nie obowiązuje nic - dodała.

TVN dotarł także do innej kobiety, do której zadzwoniła policja. - Zapytałam, czy zrobiłam coś złego, dlaczego policja w ogóle do mnie dzwoni. Usłyszałam, że byłam pacjentką doktor Kubisy i ona nic więcej nie może powiedzieć - powiedziała. Przesłuchanie pani Anny z kolei w ostatniej chwili zostało odwołane. Prokuratura, pytana o sprawę, odparła, że nie udziela żadnych informacji ze względu na "dobro śledztwa". Z kolei szczeciński sąd mówi o dokumentacji "dotyczącej jednego zdarzenia, konkretnej pacjentki".