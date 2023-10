Obrońca Sebastiana M. dementuje fałszywą informację. "Oczekują tak naprawdę kary śmierci"

Mecenas Bartosz Tiutiunik w rozmowie z dziennikarzami tvn24.pl zauważył, że proces ekstradycyjny należy do postępowań długotrwałych. - Czas trwania postępowania ekstradycyjnego jest zdeterminowany między innymi stanowiskiem osoby zatrzymanej, jego obrońców, wnioskami, które będą składać, środkami, które będą wykorzystać, bądź nie i to może trochę potrwać - od miesiąca do nawet kilku miesięcy - powiedział obrońca Sebastiana M.

Sebastian M. zatrzymany w Dubaju. Zdaniem podejrzanego nie unikał on kontaktu ze służbami i nie chciał się ukryć

Następnie mecenas wyjaśnił, jakie będą dalsze kroki prokuratury. - Wczoraj pan minister obwieścił, że wystąpił z wnioskiem o ekstradycję podejrzanego do Polski. Ten wniosek trafił i on będzie procedowany. W pierwszej kolejności tamtejszy sąd będzie musiał podjąć decyzję, czy na czas postępowania ekstradycyjnego mój klient będzie pozbawiony wolności, czy też będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy i ten proces będzie się toczył - dodał Bartosz Tiutiunik.

Adwokat przyznał też, że jest kilka możliwości rozwoju zdarzeń, a wszystko będzie zależało od kolejnych decyzji śledczych czy samego oskarżonego. - Teoretycznie może powiedzieć, że wyraża zgodę na ekstradycję, ale to oznacza, że trafia do polskiego aresztu, a on ma zastrzeżenia do sposobu, w jaki go potraktowano - przede wszystkim z punktu widzenia prokuratury - że wytworzono pewną sytuację, z której miało jakoby wynikać, że on chciał się ukryć, uciec, w ogóle uniknąć jakiegokolwiek kontaktu z konsekwencjami tej sprawy, co według jego perspektywy było nieprawdą i jakby w tej atmosferze sądy zastosowały areszt i wydały europejski nakaz aresztowania - przekazał, podkreślając, że są to jedynie teorie, a nie to, co zrobi Sebastian M.

Obrońca Sebastiana M.: Mój klient obawia się, że polskie organy będą działać pod presją

Dalej mecenas wyjaśnił, jak na całą sprawę zatrzymania patrzy Sebastian M. - On się obawia, że jeżeli wyrazi zgodę na powrót - to trafi do aresztu, gdzie nie wiadomo, ile w tym areszcie będzie przebywać. Ja to rozumiem wobec nagonki, która na niego jest, ale również wobec zaangażowania publicznego pana ministra. On po prostu się obawia, że z tego aresztu nie wyjdzie na czas procesu, bo ja nie mówię o wyroku. Jeżeli będzie wyrok, który stwierdzi jego winę, wymierzy mu określoną karę i ten wyrok będzie prawomocny, to będziemy w zupełnie innej rzeczywistości prawnej, a tu jesteśmy w sytuacji, kiedy jest chęć postawienia mu zarzutów nie w sprawie o zbrodnię zabójstwa, morderstwa potrójnego - tylko w sprawie tragicznej, o spowodowanie wypadku drogowego, gdzie jest zagrożenie karą do 8 lat pozbawienia wolności - stwierdził mecenas Tiutiunik.

Jak dodał, podejrzany ma prawo się ustosunkować do zarzutów i ma prawo zaproponować, by w jego sprawie nie stosowano tymczasowego aresztu, a zamiast tego sięgnięto np. po poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, dozór policji, zakaz kontaktowania się ze świadkami itp.

- Natomiast ta nagonka publiczna, która się w Polsce pojawiła wokół tej sprawy i jego zdaniem może mieć znaczenie, jest taka, że opinia publiczna oczekuje tak naprawdę kary śmierci wobec niego, gdyby była tylko możliwa. A sytuacja, gdyby ktoś miałby go wypuścić, skończyłaby się jedną wielką publiczną awanturą i on się zwyczajnie obawia, że organy polskie będą działać pod tą presją - podkreślał obrońca podejrzanego.

Bartosz Tiutiunik dodał, że obecnie nie ma kontaktu z Sebastianem M. Na miejscu, w Dubaju, został mu wyznaczony obrońca. - Od momentu zatrzymania nie mam z nim bezpośredniego kontaktu. Chciałbym, też podkreślić, że to, co się podaje, że mój klient posługiwał się fałszywym paszportem i został zatrzymany na lotnisku, jest nieprawdą. Został zatrzymany normalnie w hotelowym pokoju, gdzie był zarejestrowany na własne dane, na własne imię i nazwisko - powiedział na zakończenie mecenas.