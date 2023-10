Impreza, która odbyła się w mieszkaniu księdza Tomasza Z. na plebanii w parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie), wstrząsnęła opinią publiczną. Księża urządzili w nocy z 30 na 31 sierpnia orgię, na którą zaprosili pracownika seksualnego. Kiedy ten stracił przytomność, uczestnicy odmówili wpuszczenia ratowników medycznych. Teraz w sprawie, za pośrednictwem portalu Więź, wypowiedział się ks. Marcin Stopka z diecezji bielsko-żywieckiej. Kapłan poruszył kwestie, które deprecjonują Kościół.

Ksiądz zaapelował w sprawie orgii w Dąbrowie Górniczej. "Przed nami, młodymi księżmi, jeszcze całe życie służby"

Ksiądz opublikował list otwarty, którego tytuł zaczął od słowa "przepraszam". Zdaniem duchownego to słowo jest konieczne, "aby zacząć budować coś od nowa". Duchowny zaznaczył, że nie ma nic wspólnego z wydarzeniami, ale sam czuje się oszukany. "Jestem częścią Kościoła instytucjonalnego, który stał się w ostatnich dniach źródłem strasznego zła" - napisał ks. Marcin Stopka.

Marcin Stopka przekazał, że pełni swoją funkcję dopiero od czterech lat i zwrócił się w liście do innych kapłanów. "Pewnie wielu z was uważa, że 'nie znam życia' i powinienem się w ogóle nie odzywać. Tak właśnie było, do dzisiaj. Ale z tym już koniec! My, młodzi księża, nie możemy biernie patrzeć na to, jak niektórzy w sekundę niszczą dorobek życia wielu wiernych kapłanów" - napisał ksiądz.

Duchowny opowiedział o kulisach swojego powołania i podejmowanych staraniach, aby nie zawieść wierzących. "Dlatego właśnie nie godzę się na profanację naszej ciężkiej kapłańskiej pracy. Profanacji, jaka dokonuje się poprzez afery, których raz po raz jesteśmy świadkami. Chcemy budować mosty, ale powiedzcie, proszę, w jaki sposób jako księża mamy to robić, skoro regularnie ktoś pod te mosty podkłada ładunki wybuchowe swoich zaburzeń, egoizmu czy braku wiary" - stwierdził ksiądz.

W liście znalazły się słowa o potrzebie przejrzystości w Kościele, które pomogą odbudować zaufanie wiernych. Marcin Stopka zaapelował, aby duchowni nie wstydzili się szukać pomocy psychologicznej w razie problemów. - Dajcie sobie pomóc, zanim wybuchnie kolejny skandal - przekazał ksiądz. Natomiast osoby, które nie zamierzają się tego podjąć, zostały poproszone o odejście ze stanu kapłańskiego. "Pozwólcie nam rzetelnie pracować, budować dobry wizerunek Kościoła w Polsce. Nie podkładajcie nam belek pod nogi. Przed nami, młodymi księżmi, jeszcze całe życie służby i chcemy wykonać ją jak najlepiej dla Boga i człowieka" - napisał Marcin Stopka.

Dąbrowa Górnicza. Księża zareagowali na doniesienia o orgii na plebanii

Skandal wywołał reakcję wielu księży, którzy podzielili się swoimi odczuciami. - To, co się od wielu lat dzieje w diecezji sosnowieckiej, to nie jest Sodoma i Gomora. To jest coś więcej. To prawdziwy Armagedon - powiedział ks. prof. Andrzej Kobyliński w rozmowie z Onetem. Duchowni stwierdzili, że sytuacja w diecezji nie jest dla nich szokująca, a ks. Paweł Gużyński przekazał, że opisane wydarzenia "to czubek góry lodowej".