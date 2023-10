2 października Ministerstwo Edukacji i Nauki podpisało z firmą Creative Military Technology umowę na dostawę symulatorów ćwiczeń strzeleckich do dwóch szkół w Polsce. Przedsiębiorstwo, które będzie dostarczać "broń ćwiczebną" uczniom, powstało 14 września. Prezesem Creative Military Technology jest prawicowy dziennikarz Rafał Otoka-Frąckiewicz. Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" umieściło go w wydawanej przez siebie "Brunatnej Księdze". MEiN oraz Rafał Otoka-Frąckiewicz przedstawili szczegóły zawartego porozumienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Większy dostęp do broni w Polsce - tak czy nie? [SONDA]

MEiN podpisało umowę na dostawę "broni ćwiczebnej" dla uczniów. Resort Czarnka nic nie zapłaci

Repliki karabinów oraz systemy symulacji bojowej oparte na sztucznej inteligencji trafią do Zespołu Szkół Technicznych im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu oraz do Liceum Jagiellońskiego w Toruniu. Wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski stwierdził, że będzie to "w pełni bezpieczna broń ćwiczebna", która nie strzela ładunkiem kinetycznym.

- Bardzo jestem ciekaw wyników tych testów, opinii nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia czy to z edukacji dla bezpieczeństwa, czy wychowania fizycznego oraz opinii samych uczniów. Mam nadzieję, że producent po uwzględnieniu tych uwag będzie miał ofertę dla wszystkich szkół w Polsce, tym bardziej że zapewnia, że będzie to sprzęt na wyciągnięcie ręki dla każdego organu prowadzącego i każdej szkoły, bo mówimy tu o koszcie rzędu pięciu tysięcy złotych, bez konieczności ponoszenia innych kosztów - powiedział Tomasz Rzymkowski cytowany przez Radio ZET.

Rafał Otoka-Frąckiewicz przekazał natomiast, że jego firma nie będzie pobierała od resortu Przemysława Czarnka żadnych opłat za dostarczanie uczniom sprzętu pozwalającego uruchomić wirtualne strzelnice. Prezes Creative Military Technology zauważył, że "rejestracja spółki była niezbędna, żeby sformalizować nasze działania".

"Od kilku lat wraz ze znajomymi rozwijamy system pozwalający na naukę strzelania bez konieczności wydawania pieniędzy na broń i amunicję. Oparty jest o ASG, kamery, czujniki i nasze autorskie oprogramowanie. Tyle w skrócie. Mamy za sobą weryfikację w wykonaniu żołnierzy i operatorów, system zyskał kilka innych zastosowań, a dzięki Tomaszowi Rzymkowskiemu trafi testowo do polskich szkół, żeby sprawdzić jego możliwości wśród młodzieży (...). Nie bierzemy za to żadnych pieniędzy od MEiN. To chyba pierwszy taki przypadek, że ktoś nie poszedł do ministerstwa po kasę, a wręcz przeciwnie, dostarczył coś w gratisie" - napisał Rafał Otoka-Frąckiewicz na Twitterze.

Repliki karabinów i system symulacji bojowej dla szkół będzie dostarczał "skrajnie prawicowy publicysta"

Rafał Otoka-Frąckiewicz był w przeszłości kandydatem Kukiz'15 w wyborach do Sejmu oraz redaktorem naczelnym pisma "Uważam Rze Historia". Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" w najnowszej "Brunatnej Księdze" nazwało prezesa Creative Military Technology "skrajnie prawicowym publicystą". W raporcie przytoczono wypowiedzi dziennikarza, które dotyczyły m.in. osób czarnoskórych oraz Żydów.

Otoka-Frąckiewicz powiedział na przykład, że "nikt nie lubi nigdzie Żydów, to jest zastanawiające w ogóle". Mężczyzna twierdził również, że "wartość naszej kultury zachodniej jest o wiele wyższa (...) od wartości kultur, które nie potrafią, nie mają umiejętności życia tak jak my".

Otoka-Frąckiewicz skomentował również konkurs piękności zorganizowany w stanie Nevada, który wygrała Amerykanka filipińskiego pochodzenia, będąca osobą transpłciową. - Wybory miss najpiękniejszej kobiety danego stanu wygrał - uwaga - transowiec… I teraz powiem tak, ja nie mam nic przeciwko temu, bo ten wybór pokazuje jak mało co, że faceci są najlepsi, skoro wygrywają z kobietami nawet w konkursach piękności - mówił Otoka-Frąckiewicz.