Ziobro o "aferze, która wstrząsnęła światem polskiego internetu": Wydałem polecenie prokuratorowi

W czwartek 5 października minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wiceminister Piotr Cieplucha oraz wiceminister Sebastian Kaleta wypowiedzieli się w sprawie afery pedofilskiej wśród polskich youtuberów. Prokurator generalny przekazał, że zawiadomił prokuratora regionalnego.

Afera na polskim YouTube. Ziobro: Materiały dowodowe są gromadzone

- W tym tygodniu światło dzienne ujrzała afera "Pandora gate" - afera, która wstrząsnęła światem polskiego internetu. Afera o tak dużej skali, że chyba w ciągu ponad 30 lat istnienia polskiego internetu podobne zdarzenia nie miało miejsca - mówił Piotr Cieplucha. Wiceminister przekazał, że z opublikowanych materiałów wynika, że Stuart Burton "wykorzystywał swoją pozycję, do tego, by - jeżeli te doniesienia okażą się prawdziwe - wabić młode dziewczyny poniżej 13 roku życia i dopuszczać się czynów o charakterze seksualnym".

- Nie może być tak, że jeśli ktoś jest celebrytą i zarabia tysiące w sieci, może wykorzystywać swoją popularność do działań na tle seksualnym wobec nieletnich. Musimy podjąć zdecydowane kroki w tej sprawie - dodał. - Wczoraj dokonałem złożenia zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa - oświadczył polityk.

- Chciałbym zaapelować do wszystkich osób, które mają wiedzę na ten temat, o zgłaszanie się do prokuratury. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie dyskrecji - zaapelował prokurator generalny. - Każdy, kto ma wiedzę na ten temat, a nie był pokrzywdzony i tej wiedzy nie przekaże organom ścigania, a dowiedzą się one o tym, może się liczyć z postępowaniem karnym - mówił Zbigniew Ziobro. Jak zaznaczył, jeśli ktoś sam zawiadomi prokuraturę, to nie poniesie konsekwencji.

- W dniu wczorajszym skontaktowałem się z prokuratorem regionalnym w Warszawie. Wydałem polecenie, by w tej sprawie prowadzono intensywne czynności śledcze - dodał i poinformował, że w już w środę otrzymał relację, jakie działania zostały podjęte. - Są pewne przeszkody związane z obecnością pewnych osób w kraju. Ale jak pokazaliśmy w innej sprawie, co się odwlecze to nie uciecze. Materiały dowodowe są gromadzone - przekazał prokurator generalny. - Zero tolerancji wobec pedofilii i przestępstw seksualnych wobec dzieci - dodał polityk.